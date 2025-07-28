Cancelaciones y retrasos una vez resuelta la avería de Sants que ha obligado a parar todo Rodalues

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La estación de Sants sufre cancelaciones y retrasos en el servicio de Rodalies y Regionales una vez resuelta la avería que este lunes ha obligado a parar todo el servicio. La incidencia ha afectado los sistemas de gestión de tráfico y señalización de Adif. Hasta el lugar, se han desplazado los equipos técnicos con el objetivo de resolver la situación y restablecer el servicio lo antes posible.

Según fuentes del ente gestor de la infraestructura ferroviaria y de Renfe la avería se ha resuelto antes de la una del mediodía, después de que el sistema sufriera una recaída después de reiniciarse en un primer momento. Rodalies ha informado que hay «supresiones puntuales de trenes para reajustar la circulación».

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado en declaraciones a RAC1 que a pesar de que en un primer momento la avería había quedado resuelta, esta se ha reproducido alrededor de las once y media del mediodía.

La incidencia se ha localizado en el centro de control de la estación de Francia, que no puede establecer comunicación con los convoyes y estos se tienen que parar por motivos de seguridad.

La incidencia afecta a todas las líneas de Rodalies y Regionales que pasan por la estación de Sants, es decir, todas excepto la R8.

Desde su perfil oficial en X, Renfe recomienda a los usuarios parados dentro de un tren esperar las instrucciones del personal ferroviario y pide que «en ningún caso» los viajeros bajen a las vías.

La incidencia no ha afectado a los servicios de alta velocidad, que han podido operar con normalidad, ya que su centro de control está ubicado en Zaragoza.