El hombre atropellado por un tren en Bellpuig huía del incendio del prostíbulo

El hombre atropellado por un tren en Bellpuig (Urgell) huía del incendio del prostíbulo, donde murieron dos mujeres y seis personas más quedaron heridas de diversa consideración. Los investigadores de los Mossos sospechan que el hombre escapaba del fuego, atravesó las vías y fue embestido por un convoy del RL4.

El hombre quedó gravemente malherido y fue atendido inicialmente por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero acabó muriendo en el lugar. En paralelo, las primeras gestiones de la investigación también apuntan que el origen del incendio en el club nocturno Estrellas sería accidental, posiblemente por un fuego eléctrico en uno electrodoméstico o similar.

No obstante, la investigación de los Mossos d'Esquadra continúa abierta. El aviso del incendio se recibió a las 9.30 horas de la mañana del sábado y afectaba el club Estrellas, un local situado en la planta baja de un edificio junto a la carretera N-II.

Once dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron la zona y observaron que varias personas habían salido al exterior, pero que se alertaba de dos personas atrapadas en el interior. Los Bomberos pudieron evacuarlas, pero ya habían perdido la vida a causa de las llamas y la humareda.

El SEM atendió a seis personas con heridas leves, tres de las cuales fueron trasladadas al CUAP de Mollerussa y tres más en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Se prevé que el lunes ya reciban el alta.