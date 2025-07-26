La Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín recuperará las clases de catalán

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín volverá a impartir clases de catalán a partir del segundo semestre del próximo curso. El centro firmará un convenio con el Instituto Ramon Llull para recuperar el programa de lectorado que existió entre el 2015 y el 2019 pero que se canceló a raíz de la pandemia. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita a la universidad, desde donde ha celebrado el acuerdo y ha subrayado la importancia de que los estudiantes chinos puedan acercarse más a la realidad catalana y a la española», una realidad que asegura que es «plural y diversa». Según ha explicado Illa, el lectorado de catalán llegó a tener 180 estudiantes.

El presidente ha celebrado que se pueda recuperar el programa y ha remarcado que mientras estaba en funcionamiento se hizo «una valoración positiva». Durante la reunión con los representantes de la universidad, Illa los ha trasladado la visión que Cataluña «es un país que tiene una lengua y que expresa su identidad», y por eso ha destacado que es «muy importante» poder enseñar catalán en China.

El jefe del ejecutivo ha explorado otras vías de colaboración con la universidad, como podrían ser intercambios de estudiantes o la firma de convenios con otras universidades. También se han comprometido a trabajar para formar traductores que puedan traducir obras del chino al catalán y a la inversa.

En declaraciones a los medios, la profesora del lectorado de catalán Xiao Zhang ha apuntado que uno de los motivos para que los estudiantes chinos se acerquen al catalán es su intención de ir a estudiar, después, a Cataluña. En esta línea, la profesora ha destacado el buen nivel de las universidades catalanas, que hace que los estudiantes chinos quieran aprender catalán antes de asistir.

Zhang, que aprendió catalán gracias a los cursos de lengua que le ofreció la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cuando fue a estudiar Historia, destaca que para la mayoría de estudiantes chinos no es difícil aprender catalán. Según relata, una gran parte tienen primero una base de castellano y, así, les es fácil aprender la lengua catalana. Sin embargo, remarca que también hay estudiantes que sólo saben inglés -aparte del chino- y dan el salto directamente al catalán.

Convenio entre el Sincrotrón ALBA y el High Energy Photon Source

Durante el día Illa también tiene previsto visitar el High Energy Photon Source, un sincrotrón que se está construyendo en la ciudad de la ciencia de Hairou, en Pekín. En esta visita, se firmará un convenio de colaboración entre este centro y el Sincrotrón ALBA, situado en Cerdanyola del Vallès. Illa ha remarcado que este es «un paso de concreción» del memorándum de acuerdo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya firmó con la China durante su visita al país, en abril.

El presidente ha subrayado que el sincrotrón chino, que se tiene que terminar a finales de este año, será de cuarta generación y se convertirá en uno de los más avanzados del mundo. Como el sincrotrón catalán es de tercera generación –se espera que acabe el tráfico a la cuarta el año 2031-, Illa ha defendido que Cataluña se puede «beneficiar» de este convenio.