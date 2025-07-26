El SIP-FEPOL alerta de graves carencias de seguridad en las comisarías después del ataque en Montornès

Imagen de la comisaría de la Policía Local de Montornès del VallèsBernat Vilaró

Publicado por ACN

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP-FEPOL) ha exigido este sábado a raíz del incidente en Montornès del Vallès un plan «urgente» para revertir «la grave falta de medidas de seguridad en muchas comisarías de policías locales de Cataluña».

El SIP-FEPOL ha defendido la profesionalidad del agente que ha abatido a un joven de entre 20 y 25 años que había entrado a la comisaría armado con un cuchillo. A raíz del incidente, otro agente ha resultado herido de gravedad por una bala rebotada.

«Expresamos nuestro apoyo explícito al agente que efectuó el tiro, que actuó con profesionalidad para proteger su vida y la de sus compañeros en una situación límite y de máxima tensión», ha dicho el sindicato.

Según el SIP-FEPOL, las comisarías de policía local en Cataluña a menudo tienen «accesos abiertos sin ningún tipo de filtraje, ausencia de controles de objetos prohibidos, recepciones sin cristales antibala, sin detectores de metales ni arcos de seguridad». Además, apuntan que no tienen «espacios seguros» y funcionan con pocas cámaras de vigilancia.

Asimismo, el sindicato recuerda la «falta crónica de efectivos policiales» en muchos municipios, que se intenta «suplir con agentes interinos que a menudo no disponen de la formación básica obligatoria ni del arma reglamentaria».

«Esta situación no sólo pone en riesgo su propia seguridad, sino también la de sus compañeros y la ciudadanía que tienen que proteger», apunta al sindicato.

En su comunicado, el sindicato ha reiterado su apoyo «a la plantilla de la Policía Local de Montornès del Vallès» y ha deseado una rápida recuperación al agente herido.