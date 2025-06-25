Universidad
Notas de corte en las universidades de Cataluña: las referencias del curso pasado para acceder a los grados
Las notas de corte del curso pasado son una buena orientación para prever las calificaciones mínimas de acceso de este año
Con las PAU ya evaluadas, los estudiantes que quieren acceder a la universidad en Cataluña esperan ahora las asignaciones para saber si podrán empezar el grado que han escogido para desarrollar su itinerario académico y profesional. Aunque todavía no es conocen las notas de corte definitivas, las notas de corte del año pasado pueden ser una buena referencia para muchos de ellos a la hora de estimar sus posibilidades de acceder a su primera opción.
Según el cuadro oficial publicado por la Generalitat de Catalunya, se pueden consultar todas las notas de corte del curso 2023-2024 de manera detallada y comparada por universidades y grados. Puedes acceder al documento completo en este enlace oficial.
Les notas de corte del 2024 en Cataluña fueron, de media, un 2,5% más altas que las del año anterior. En especial, los grados vinculados al ámbito sanitario, como Medicina, Psicología o Enfermería, siguieron liderando las primeras posiciones con las calificaciones de acceso más altas.
A continuación, os presentamos el cuadro con los 25 grados con las notas de corte más altas en las universidades catalanas.
|Centro
|Estudios
|Notes
|1
|Física / Matemáticas (simultaneidad) (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|13,438
|2
|Física / Matemáticas (simultaneidad) (Barcelona)
|UB
|13,192
|3
|Medicina (Campus Clínico) (Barcelona)
|UB
|12,946
|4
|Derecho / Relaciones Internacionales (simultaneidad) (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,886
|5
|Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales, Grado en + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terraza)
|UPC
|12,858
|6
|Medicina (Barcelona)
|UPF
|12,840
|7
|Matemáticas (Barcelona)
|UPC
|12,816
|8
|Medicina (Campus Bellvitge) (l'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,760
|9
|Ingeniería Informática / Matemáticas (simultaneidad) (Barcelona)
|UB
|12,728
|10
|Medicina (Reus)
|URV
|12,696
|11
|Medicina (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,586
|12
|Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales (Terraza)
|UPC
|12,574
|13
|Medicina (Lleida)
|UdL
|12,558
|14
|Medicina (Gerona)
|UdG
|12,553
|15
|Estudios Internacionales de Economía y Empresa - International Business Economics (docencia en Anglès) (Barcelona)
|UPF
|12,544
|16
|Ingeniería Biomédica (Barcelona)
|UB
|12,500
|17
|Odontología (l'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,496
|18
|Matemáticas (Barcelona)
|UB
|12,472
|19
|Ciencias Biomédicas (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,431
|20
|Ciencia e Ingeniería de Datos (Barcelona)
|UPC
|12,428
|21
|Bioquímica y Biología Molecular / Biotecnología (simultaneidad) (Tarragona)
|URV
|12,417
|22
|Derecho / Administración y Dirección de Empresas - Economía (agrupación de simultaneidad) (Barcelona)
|UPF
|12,406
|23
|Ingeniería Física (Barcelona)
|UPC
|12,306
|24
|Ciencias Biomédicas (Barcelona / l'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,304
|25
|Ingeniería Biomédica (Barcelona)
|UPF
|12,286