Diari Més

Universidad

Notas de corte en las universidades de Cataluña: las referencias del curso pasado para acceder a los grados

Las notas de corte del curso pasado son una buena orientación para prever las calificaciones mínimas de acceso de este año

Aula de la Pompeu Fabra el primer día de las PAU.

Aula de la Pompeu Fabra el primer día de las PAU.ACN

Pep Santos Alasà
Publicado por
Pep Santos AlasàRedactor

Creado:

Actualizado:

En:

Con las PAU ya evaluadas, los estudiantes que quieren acceder a la universidad en Cataluña esperan ahora las asignaciones para saber si podrán empezar el grado que han escogido para desarrollar su itinerario académico y profesional. Aunque todavía no es conocen las notas de corte definitivas, las notas de corte del año pasado pueden ser una buena referencia para muchos de ellos a la hora de estimar sus posibilidades de acceder a su primera opción.

Según el cuadro oficial publicado por la Generalitat de Catalunya, se pueden consultar todas las notas de corte del curso 2023-2024 de manera detallada y comparada por universidades y grados. Puedes acceder al documento completo en este enlace oficial.

Les notas de corte del 2024 en Cataluña fueron, de media, un 2,5% más altas que las del año anterior. En especial, los grados vinculados al ámbito sanitario, como Medicina, Psicología o Enfermería, siguieron liderando las primeras posiciones con las calificaciones de acceso más altas.

A continuación, os presentamos el cuadro con los 25 grados con las notas de corte más altas en las universidades catalanas.

Centro Estudios Notes
1 Física / Matemáticas (simultaneidad) (Cerdanyola del Vallès) UAB 13,438
2 Física / Matemáticas (simultaneidad) (Barcelona) UB 13,192
3 Medicina (Campus Clínico) (Barcelona) UB 12,946
4 Derecho / Relaciones Internacionales (simultaneidad) (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,886
5 Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales, Grado en + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terraza) UPC 12,858
6 Medicina (Barcelona) UPF 12,840
7 Matemáticas (Barcelona) UPC 12,816
8 Medicina (Campus Bellvitge) (l'Hospitalet de Llobregat) UB 12,760
9 Ingeniería Informática / Matemáticas (simultaneidad) (Barcelona) UB 12,728
10 Medicina (Reus) URV 12,696
11 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,586
12 Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales (Terraza) UPC 12,574
13 Medicina (Lleida) UdL 12,558
14 Medicina (Gerona) UdG 12,553
15 Estudios Internacionales de Economía y Empresa - International Business Economics (docencia en Anglès) (Barcelona) UPF 12,544
16 Ingeniería Biomédica (Barcelona) UB 12,500
17 Odontología (l'Hospitalet de Llobregat) UB 12,496
18 Matemáticas (Barcelona) UB 12,472
19 Ciencias Biomédicas (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,431
20 Ciencia e Ingeniería de Datos (Barcelona) UPC 12,428
21 Bioquímica y Biología Molecular / Biotecnología (simultaneidad) (Tarragona) URV 12,417
22 Derecho / Administración y Dirección de Empresas - Economía (agrupación de simultaneidad) (Barcelona) UPF 12,406
23 Ingeniería Física (Barcelona) UPC 12,306
24 Ciencias Biomédicas (Barcelona / l'Hospitalet de Llobregat) UB 12,304
25 Ingeniería Biomédica (Barcelona) UPF 12,286
tracking