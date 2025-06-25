Notas de corte en las universidades de Cataluña: las referencias del curso pasado para acceder a los grados

Aula de la Pompeu Fabra el primer día de las PAU.ACN

Con las PAU ya evaluadas, los estudiantes que quieren acceder a la universidad en Cataluña esperan ahora las asignaciones para saber si podrán empezar el grado que han escogido para desarrollar su itinerario académico y profesional. Aunque todavía no es conocen las notas de corte definitivas, las notas de corte del año pasado pueden ser una buena referencia para muchos de ellos a la hora de estimar sus posibilidades de acceder a su primera opción.

Según el cuadro oficial publicado por la Generalitat de Catalunya, se pueden consultar todas las notas de corte del curso 2023-2024 de manera detallada y comparada por universidades y grados. Puedes acceder al documento completo en este enlace oficial.

Les notas de corte del 2024 en Cataluña fueron, de media, un 2,5% más altas que las del año anterior. En especial, los grados vinculados al ámbito sanitario, como Medicina, Psicología o Enfermería, siguieron liderando las primeras posiciones con las calificaciones de acceso más altas.

A continuación, os presentamos el cuadro con los 25 grados con las notas de corte más altas en las universidades catalanas.