Indignación de la asociación Todos En Azul por quedar fuera de las subvenciones públicas

La asociación Todos En Azul, dedicada a la defensa y apoyo de las personas con autismo y sus familias, ha manifestado públicamente su indignación e impotencia después de quedar, por cuarto año consecutivo, fuera de las subvenciones del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya para el periodo 2025-2026.

En una publicación en sus redes sociales, la entidad denuncia que, a pesar de haber presentado dos solicitudes completas, dentro del plazo y ajustadas a las bases de la convocatoria, no han recibido ninguna notificación oficial. Afirman que no aparecen ni como admitidos, ni como excluidos, ni como denegados en los listados provisionales, una situación que consideran una falta de transparencia y un claro caso de «invisibilización» de las entidades pequeñas.

«Somos una entidad pequeña pero muy activa, que trabaja desde el territorio con pasión y compromiso», explican desde la asociación. «Pero la burocracia nos ahoga y la sensación es que las entidades pequeñas no contamos.»

Todos En Azul reclama respuestas y pide que la administración escuche y tenga en cuenta el papel imprescindible de las asociaciones pequeñas, que a menudo hacen mucho trabajo con pocos recursos. La entidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para ayudar a difundir su situación y visibilizar la injusticia que denuncian.