Ordenan confinar Cervera por el incendio de la Segarra y envían una alerta a los móviles

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha enviado una alerta a todos los móviles en torno a Cervera, Granyanella, la Mora, la Curullada, Tordera y Fonolleres para confinar la población a causa del humo del incendio, mayoritariamente agrícola, iniciado en Granyena de Segarra.

El fuego afecta ya a unas 247 hectáreas, la mayoría agrícolas, según los Agentes Rurales, pero los Bomberos calculan que puede llegar a superar las 400. El Servicio Catalán de Tráfico ha cortado algunas carreteras, como la autovía A-2 entre Cervera y Tàrrega, un tramo de 17 kilómetros, en los dos sentidos, y se hacen desvíos hacia el AP-2 en Soses. Los Bomberos de la Generalitat trabajan con más de 200 efectius.També se ha cortado la N-IIa en la Granyanella y Cervera y l'L-303, L-311B, y LV-2141 en Cervera.

El aviso se ha recibido a las 13.27 horas y en estos momentos hay desplazadas 62 dotaciones (entre camiones de agua y vehículos ligeros de coordinación y mando), entre las cuales efectivos de los GRAFO (Grupo de Actuaciones Especiales), EPAF (Equipos de Prevención Activa Forestal) y del GRANDE (Grupo Operativo de Apoyo) que se desplazan con la unidad pesada, UCP, para establecer el Centro de Mando.

Además, hay activadas 12 aeronaves de la Unidad de Medios Aéreos ( 3 helicópteros de mando, 4 helicópteros bombarderos y 5 aviones de vigilancia y ataque). Hasta el lugar también se han desplazado el Grupo de Apoyo Aéreo (GSA) y la unidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del Cuerpo de Agentes Rurales.

También 9 indicativos de los Mossos d'Esquadra, el equipo conjunto del SEM y Bombers de la Generalitat, efectivos de las ADF (Agrupaciones Defensa Forestal y del GEPIF (Grupo Especial de Prevención de Incendios del Departamento de Agricultura).

El incendio propaga rápidamente a través de los campos que están sin segar. Es por eso, que se cuenta con el apoyo de los campesinos con los tractores para ir anclando tramos del perímetro. Desde la unidad del GRAFO (Grupo de Actuaciones Forestales) también se han realizado maniobras de fuego técnico. Están desplegados en un área de trabajo de unas 400 hectáreas.

Incendios simultáneos

Protección Civil de la Generalitat ha puesto en alerta del Plan Especial de Emergencias para Incendios forestales de Cataluña (Infocat) por la simultaneidad de incendios en diferentes puntos del país: Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Sant Salvador de Guardiola (Bages) y Granyena de Segarra.

Entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell se ha recibido el aviso a las 14.08 horas de un incendio topográfico a unos 200 metros del AP-7, sin afectación en la autopista, según informa el Servicio Catalán de Tráfico. El incendio afecta a una zona de vegetación de unas 4 hectáreas y habría afectado a alguna barracaa.

No constan personas heridas. Se trabaja con 17 dotaciones terrestres y 3 medios aéreos. Se priorizan la cola y el flanco izquierdo, que está por donde hay más potencial para propagar. Se ha pedido el corte de la catenaria para que los efectivos puedan trabajar con seguridad

En Sant Salvador de Guardiola ha quemado un pajar, un almacén con material y vehículos agrícolas y el fuego ha propagado por vegetación forestal, cerca de la carretera C-37z. El aviso se ha recibido a las 14.04 horas. Trabajan 11 dotaciones terrestres y 1 helicóptero. El incendio de vegetación está controlado pero hay que acabar de rematar, con maquinaria pesada, el fuego de pajar. Se han quemado 1,5 hectáreas aproximadamente.

Finalmente, a las 13.12 horas, los Bomberos de la Generalitat recibían el aviso de otro incendio de vegetación agrícola, ya controlado, en Ivars d'Urgell, en la zona de la Coma. En su sitio, 5 dotaciones terrestres que están revisando el perímetro para descartar puntos calientes. El fuego ha quemado unas 3 hectáreas.