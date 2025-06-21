Los Bomberos decretan el desconfinamiento de Cervera y esperan parar el fuego en la A-2

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han decretado el desconfinamiento de la ciudad de Cervera, y esperan en las próximas horas parar el fuego de vegetación en la autovía A-2 gracias también al paro del viento. Lo han explicado la cabeza de Intervención de los Bomberos, Ricard Expósito, y la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil.

Los Agentes Rurales calculan que el fuego ha afectado a unas 310 hectáreas, buena parte en espacio natural protegido: 216 agrícolas, 92,81 forestales y 0,45 urbanas, incluyendo alguna edificación. Unas 170 hectáreas corresponden a Granyanella, unas 100 en Cervera y unas 30 en Granyena.

Desde el inicio del fuego en Granyena de Segarra a las 13.27 horas por el incendio de un turismo de un campesino en un campo, las llamas han adelantado unos 5,5 kilómetros y han abarcado un perímetro de 12 kilómetros y 400 hectáreas.

En el lugar trabajan unos 290 bomberos, con 86 vehículos terrestres y 12 medios aéreos, en más ADF y GPIF. Expósito ha explicado que el fuego ha corrido bastante por los campos de cereales todavía para recoger e impulsado por el viento.