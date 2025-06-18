Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad en Lleida por una avería de señalización

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida se encuentra interrumpida por una avería de señalización en la salida de Lleida dirección Barcelona, según han informado Adif y Renfe.

La avería ha provocado que la circulación quedara interrumpida durante un rato entre Barcelona y Madrid, pero una vez resuelta la incidencia, antes de las 8.30 horas, la circulación hacia Madrid se va recuperando gradualmente y se mantiene la incidencia en los trenes con origen y destino Lleida.