Movilidad
Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad en Lleida por una avería de señalización
Los trenes hacia Madrid recuperan gradualmente la normalidad
La circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida se encuentra interrumpida por una avería de señalización en la salida de Lleida dirección Barcelona, según han informado Adif y Renfe.
La avería ha provocado que la circulación quedara interrumpida durante un rato entre Barcelona y Madrid, pero una vez resuelta la incidencia, antes de las 8.30 horas, la circulación hacia Madrid se va recuperando gradualmente y se mantiene la incidencia en los trenes con origen y destino Lleida.