La Cooperativa Cadí recibe el X Premio Cataluña Internacional a la Proyección Empresarial

La Cooperativa Cadí de La Suyo de Urgell ha sido galardonada con el X Premio Cataluña Internacional a la Proyección Empresarial Catalana en el marco de la 38.ª edición de los Premios PIMEC, que se celebró ayer en el Palau Sant Jordi de Barcelona con la asistencia de 1.400 personas. El acto estuvo presidido por el líder político Salvador Illa y contó con la participación de destacadas personalidades del mundo empresarial e institucional.

El presidente de la Cooperativa, Jordi Calvet Vila, recogió el galardón, que reconoce las empresas que contribuyen a proyectar la imagen de excelencia de Cataluña por todo el mundo. En palabras de Laura Foraster i Lloret, secretaria general de Cataluña Internacional, «este premio pone en valor el papel fundamental de las empresas en la promoción de la economía catalana y sus valores en el ámbito internacional».

La Cooperativa Cadí, fundada el año 1915, es un referente en la producción de quesos y mantequilla a partir de leche fresca de ganaderías asociadas del Alt Urgell y la Cerdanya. Con 64 granjas asociadas, una plantilla de 135 personas y una facturación anual de 53 millones de euros, la cooperativa exporta el 29% de su producción a una decena de países, entre los cuales destacan Francia, Portugal, Chequia y los Estados Unidos.

Cadí es la única empresa catalana con un queso con Denominación de Origen Protegida (DOP), el Urgèlia, y una de las pocas de Europa que cuenta con una mantequilla reconocida también con DOP. Con el lema «damos vida a la tierra», la cooperativa reafirma su compromiso con el territorio, la calidad y la sostenibilidad.