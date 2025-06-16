Cecilio G llega a una comisaría de los Mossos para denunciar que ha perdido el DNI y acaba detenido

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al rapero Cecilio G por un requerimiento judicial no resuelto. Lo ha adelantado 'El Caso' y lo han confirmado a la ACN fuentes policiales. Según los Mossos, el artista se desplazó a una comisaría de Barcelona el 10 de junio pasado para denunciar que había perdido el DNI y acabó arrestado después de que los agentes que lo atendieron detectaran que tenía un requerimiento judicial pendiente y que tenía que permanecer en la prisión hasta nueva orden. Fuentes judiciales han confirmado que el hombre ya ha ingresado en un centro penitenciario y que tenía vigente una condena de 22 meses de prisión por un delito de robo con intimidación.

Cecilio G es un rapero barcelonés que fusiona rape, punk y electrónica con letras excéntricas y actuaciones caóticas.

No es la primera vez que el cantante del Poblenou es detenido por alguna causa. El caso más chalado tuvo lugar en el Sónar 2022, cuando los Mossos lo arrestaron por un delito de atentado contra la autoridad al agredir a un vigilante y un mosso d'esquadra.

A principios de año, Cecilio G. fue visto en Tarragona haciendo una pintada en la Bajada de la Beneficencia.