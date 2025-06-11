Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament d'Educació restringirá todavía más el uso de móviles en los centros educativos, según ha adelantado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en declaraciones a RAC 1. «Irán en la línea de restringir más», ha dicho Illa. El viernes está previsto que la consellera presente las medidas que adoptará el departamento en el marco del Plan de Digitalización Responsable después de que una comisión de expertos haya evaluado las intenciones iniciales de Educació. Hace unos meses, Niubó apostó por ampliar la prohibición del móvil en el aula en todas las etapas educativas, y restringir el uso de pantallas en infantil.

Actualmente, ya no se permite el uso del móvil en el aula ni en infantil ni en primaria pero sí en secundaria con finalidades educativas. Educació quiere ir más allá y pidió que se evaluara ampliar la prohibición también en la ESO. «Anticipo que las medidas irán en línea restrictiva», ha insistido Illa, en que ha remarcado que él es más «de libro que de pantalla, y papel y lápiz que teclado». El presidente ha explicado que Niubó trasladó las medidas que plantearía este viernes durante la reunión del Consejo Ejecutivo del martes.