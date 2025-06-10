El Gobierno pacta con Aena invertir unos 3.200 millones para ampliar 500 metros la tercera pista del Prat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, instantes antes del inicio de la reunión la Comisión técnica para la ampliación de la capacidad del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en el Palau de la Generalitat.

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno, el ministerio de Transports y Aena han pactado la ampliación del aeropuerto del Prat con una inversión de 3.200 millones de euros para alargar la tercera pista, construir la terminal satélite y remodelar la T1 y la T2. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado en una comparecencia que la propuesta está basada «en el máximo rigor técnico y operativo y la máxima ambición» para alcanzar un aeropuerto intercontinental con el «máximo respeto para la sostenibilidad» y tenerlo listo de cara al 2033.

El pacto prevé renaturalizar unas 250 hectáreas de terreno agrícola -«multiplicando por 10» la superficie del delta afectada por la ampliación-, crear una «anilla verde» y un fondo ambiental. Según Illa, el proyecto es «el más equilibrado entre los posibles». «Contamos con una propuesta sólida, consensuada y definitiva para hacer realidad la mejora y modernización del aeropuerto del Prat para que sea un gran hub de conexiones intercontinentales», ha afirmado.

El presidente de la Generalitat ha agradecido la tarea de la comisión técnica que se ha encargado de la propuesta y ha afirmado que será «referencia internacional» a la hora de integrar grandes infraestructuras en su entorno medioambiental.

De hecho, Illa ha dicho que la propuesta de ampliación está «alineada con Europa» y «cumple escrupulosamente» los criterios para preservar y mejorar el delta del Llobregat.

«No podemos perder más tiempo, hay que pasar a la acción», ha dicho el presidente Illa, que ha remarcado que durante años Cataluña había tenido parados proyectos estratégicos por una «cierta indecisión».

El presidente de la Generalitat ha destacado que hace falta que Cataluña pueda viajar directamente «a todo el mundo sin pasar por Madrid, Londres o Frankfurt», y ha vinculado también un aeropuerto de esta envergadura con un «turismo de calidad».

Por Illa, la ampliación del aeropuerto del Prat también es una «apuesta estratégica» por Europa, en un momento en que hace falta posicionar desde el sur y el Mediterráneo y competir con otros hubs como los del Oriente Próximo.

Proyecto y plazos

El presidente Illa ha destacado que el acuerdo para la ampliación del Prat prevé «la remodelación integral y completa del aeropuerto» con una inversión aproximada de unos 3.200 millones de euros.

El pacto contempla la ampliación de la tercera pista -o pista del mar- en 500 metros, la longitud «mínima», según Illa, para poder acoger los vuelos intercontinentales.

Asimismo, y aparte del alargamiento, habrá la «remodelación de la T1» y la «remodelación y mejora de la T2» y se harán mejoras en la pista del mar y la salida rápida de la pista cruzada.

También se concreta la nueva terminal satélite, que implicará también la construcción de un tren subterráneo para conectar con la T1 y mejorar la experiencia de los viajeros.

Illa ha explicado que la redacción del nuevo plan director del aeropuerto y el procedimiento de validación ambiental estratégica empezará enseguida y, una vez superada esta fase, se hará la redacción técnica arquitectónica y la declaración de impacto ambiental. La previsión, ha dicho Illa, es aprobar el Plan Director en el 2028, para empezar la ejecución en 2030 y «tenerlo todo terminado el 2033».

En el ámbito medioambiental, Illa ha prometido «actuaciones ambientales para mejorar sustancialmente el delta del Llobregat», ganando 250 hectáreas de espacios renaturalizados, para «multiplicar por 10» la superficie de la Ricarda afectada por la ampliación.

Asimismo, se creará una «anilla verde» en torno al aeropuerto, y se creará un fondo ambiental. «Queremos que el aeropuerto y Aena refuercen la preservación y gestión de las áreas medioambientales», ha apuntado Illa.

Un proyecto atascado de hace tiempo

Después de años de debate y de dejar pasar el proyecto en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 por la falta de acuerdo en septiembre del 2021 entre el gobierno español -entonces representado por la ministra Raquel Sánchez- y la Generalitat -presidida por Pere Aragonès-.

El gobierno de Aragonés mostró siempre sus reservas por las implicaciones medioambientales pero su vicepresidente, Jordi Puigneró, de Junts, cesado en septiembre del 2022, era firme partidario. El proyecto preveía una inversión de 1.700 euros para alargar 500 metros la pista corta -la más próxima el mar y destinada a los despegues- y la construcción de una terminal satélite.

Rechazo de los comunes

La presentación del informe de la comisión técnica llega sólo días después de que el Gobierno pactara con los comunes, socios prioritarios en esta legislatura y que siempre han expresado su rechazo a la ampliación, el tercero y último suplemento del crédito por importe de 469 millones de euros.

Ante la inminencia de la llegada del dictamen de los expertos, el portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ya advertía este fin de semana en una entrevista a ACN que la formación prepararía una «estrategia de confrontación» para detener la ampliación del aeropuerto y dejaba claro que veía «prácticamente imposible» que la CE avalara la propuesta por su impacto ambiental. Cid afianzaba que los comunes harían una «batalla a todos los campos» y alegaba que la ampliación del Prat representaría la llegada de 20 millones más de turistas causando un impacto en el precio de la vivienda y del medio ambiente.

El pasado mes de marzo, el Comité Asesor de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona ya elaboró su dictamen y señaló que era «urgente y necesaria» pero sin entrar a valorar cuál era la opción más adecuada para ampliar la infraestructura y su capacidad. Asimismo, el comité, formado por 25 expertos de diferentes disciplinas, apostaba por incrementar el número de operaciones por hora hasta las 90, delante de las 78 actuales.

Asimismo, el documento incidía en el modelo de gobernanza y reclamaba que el Ayuntamiento de Barcelona pueda tomar parte.