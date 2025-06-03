Conciertos y festivales en Cataluña: todo lo que tienes que saber para disfrutar del verano más intenso en música

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Primavera Sound dará el pistoletazo de salida esta semana a una agenda repleta de grandes conciertos y festivales de música que se alargará todo el verano a Barcelona y al resto de Cataluña. Guns N' Roses será, lunes próximo, el primer gran grupo que tocará en el Estadio Olímpico, y a lo largo de los próximos dos meses, otros nombres internacionales como Billie Eilish, Imagine Dragons o Jennifer López pasarán por la Anilla Olímpica de la capital catalana. En conjunto, según una recopilación de la ACN, una veintena de estrellas darán grandes conciertos en la ciudad –incluyendo artistas catalanes como Aitana o Els Amics de les Arts –a los cuales se les tiene que sumar una treintena más de festivales de música por todo el país con bandas como Wilco o The Corrs.

Axl Rose y el resto de los rockeros de Guns N' Roses actuarán el 9 de junio en un estadio en Montjuïc que se vestirá de gala también el 1 de julio para recibir Imagine Dragons, el 10 de julio para Lola Índigo y el 19 de julio para la catalana Aitana. Los últimos conciertos de este verano en el Estadio Olímpico serán los del rapero Kendrick Lamar (30 de julio), el grupo de k-pop coreano Black Pink (9 de agosto) y el también rapero Post Malone (12 de septiembre).

El cartel lleno de estrellas de alcance mundial a lo largo del verano estará compartido con el Palau Sant Jordi, con dos conciertos de Billie Eilish (14 y 15 de junio), uno de Rigoberta Bandini (28 de junio), dos más de Rauw Alejandro (11 y 12 de julio), la visita de Jennifer López (15 de julio) y de la primera actuación de Santana en dos décadas a Barcelona (26 de julio).

El frenético junio y julio en Montjuïc se completarán con, entre otros, un show de Amaral (13 de junio) en el Sant Jordi Club, antes de que durante agosto baje la intensidad y el mes de septiembre se reanude los días 8 y 9 con dos actuaciones de Quevedo en el Palau.

Todos los conciertos de los próximos meses en la Anilla Olímpica todavía ofrecen entradas en venta, excepto los dos de Billie Eilish y el de Imagine Dragons, que ya han colgado el 'sold out'. Los fans del británico Robbie Williams también tienen todavía la oportunidad de adquirir tickets por su concierto en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat el 5 de julio, así como los de Jason Mraz (15 de septiembre en el Palau de la Música).

Sabrina Carpenter , Franz Ferdinand , Sara Baras o The Corrs en los festivales de verano

Más allá de la veintena de grandes conciertos destacados por la ACN, una veintena más de los festivales de música más destacados que se celebrarán por todo el país llevarán decenas más de artistas tanto internacionales como locales durante las próximas semanas y meses.

Charli XCX o Sabrina Carpenter son algunas de las jefas de cartel del Primavera Sound en el Parque del Fórum de Barcelona esta semana, que precederá el Sónar, en la Feria Montjuïc y en la Feria Gran Via, el fin de semana siguiente. El acontecimiento de música electrónica coincidirá en fechas con el Cabró Rock, en Vic.

Durante todo el verano, cada semana arrancan festivales, como el Share Festival (20 y 21 de junio), el Rock Fest (del 26 al 28 de junio), el Canet Rock (5 de julio) y el Cruïlla (del 9 al 12 de julio) en el área de Barcelona. En Vilanova i la Geltrú, el Vida Festival (del 3 al 5 de julio) acogerá Mushka o Mama Dousha, y coincidirá en fechas con el ViJazz de Vilafranca del Penedès. Todavía en el Penedès, el Festival Internacional de Música Pau Casals empezará el 12 de julio y el de Terramar, en Sitges, el 25 de julio con nombres como The Beach Boys, Lax'n'busto o Zaz, que también irá al Sons del Món de Roses.

Los ciclos de conciertos de varias semanas volverán a las comarcas gerundenses entre en julio y en agosto, con Tom Jones y Franz Ferdinand en el Cap Roig, Joyce DiDonato y un homenaje a Pau Casals y Conxita Badia en Peralada, y Europe inaugurando Porta Ferrada. En la Costa Daurada, la 50.ª edición del Festival de Cambrils empezará el 30 de julio y llevará Queralt Lahoz, Maria del Mar Bonet o varios grupos de versiones, y en Barcelona, las Nits de Barcelona empezarán con Sara Baras, mientras que Alma Festival arrancará con Wilco y también contará con The Corrs y Alan Parsons. A su vez, en varios municipios pirenaicos disfrutarán de una cincuentena de conciertos entre julio y agosto en el marco del Festival de Música Antigua de los Pirineos.

Lady Gaga , Katy Perry y Marilyn Manson en otoño

La intensidad de festivales y conciertos irá a la baja el mes de septiembre, pero durante el otoño también se esperan nombres destacados como Joaquín Sabina (2 y 4 de octubre), Lady Gaga (28, 29 y 31 de octubre), Jamiroquai (6 de noviembre) y Katy Perry (9 de noviembre) en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por el mismo escenario también pasarán Roxette (16 de noviembre) o Marilyn Manson (27 de noviembre), así como los catalanes Lágrimas de sangre (14 y 15 de noviembre), Mónica Naranjo (19 de noviembre) y Nil Moliner (27 de noviembre). Entre los conciertos en otros escenarios, destaca el despido de Roba Estesa a la Paral·lel 62 (11 y 12 de diciembre).