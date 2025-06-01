Turull responde a Feijóo que «la defensa del catalán se demuestra con hechos» y lo acusa de «boicotear» la oficialidad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Jordi Turull ha respondido a Alberto Núñez Feijóo que «la defensa del catalán se demuestra con los hechos» y no «boicoteando la oficialidad en la Unión Europea. Así lo ha asegurado este domingo desde Sant Cugat del Vallès, después de que el líder del PP asegurara ayer desde Castelldefels que no le pueden dar «lecciones de defender» las lenguas cooficiales.

Turull ha calificado de «indigno» la actitud Feijóo y ha dicho que vive en una «realidad paralela». De la misma manera, también ha contrapuesto que Juntos «ha garantizado inversiones en Cataluña» desde el Congreso, mientras el PP ha «prometido lluvias de millones» que no han llegado.