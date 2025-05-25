Illa empieza mañana un viaje a Japón y Corea del Sur con la mirada puesta en la captación de inversiones

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, empieza este lunes un viaje institucional a Japón y a Corea del Sur. El presidente llega a Tokio y visitará Osaka, Kobe, Kioto y Seúl en una ruta que acabará el 31 de mayo.

Illa quiere centrar su primer viaje intercontinental en el ámbito económico y mantendrá reuniones tanto con empresas japonesas como con compañías catalanas instaladas a los países asiáticos, con la mirada puesta en el fortalecimiento de relaciones y, sobre todo, en la captación de inversiones.

Más allá de la esfera económica, el viaje también tendrá una vertiente enfocada a la investigación y la innovación, con visitas al Centro Riken de Ciencia Computacional y al Cluster de Innovación Biomédica de Kobe.

Entre los objetivos que se marca Isla para este viaje está el refuerzo de las relaciones económicas y comerciales entre Cataluña y Japón y Corea. Fuentes de Presidencia enmarcan esta visita en la estrategia de fomentar la internacionalización de la empresa catalana sin embargo, también, en la intención de diversificar mercados en plena guerra arancelaria con los Estados Unidos.

Además, durante el viaje Illa quiere «intensificar» el trabajo en la captación de inversiones y, a la vez, fortalecer los vínculos con empresas que ya invierten en Cataluña.

El presidente empezará su ruta en Japón en Tokio este lunes, con reuniones ya de buena mañana con grandes empresas catalanas instaladas al país como Monte, Freixenet o Bodegas Torres, y con la Organización de Comercio Exterior de Japón, donde estará acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona.

El jefe del ejecutivo estará dos días en Tokio y se reunirá, también, con la Cámara de Comercio de Japón, con NTT Fecha -la empresa japonesa con más trabajadores en Catalunya- y con varios empresarios japoneses. Illa también se entrevistará con la vicegobernadora de Tokio, una prefectura de más de 14 millones de personas.

Investigación e innovación

Durante la gira japonesa Illa tiene previsto visitar Kobe y Kioto. En estas zonas centrará las diversas visitas y reuniones en el impulso de la investigación y la innovación para «reforzar la colaboración» con el país. En esta línea, visitará el Centro Riken de Ciencia Computacional, el instituto de investigación más importante de Japón y uno de los más prestigiosos a nivel mundial que, de hecho, está asociado con la Barcelona Supercomputing Center.

Se trata de un organismo nacional de investigación formado por una red de centros repartidos por todo el país, que cubren un amplio abanico de disciplinas científicas. Dentro de este centro está el supercomputador Fugaku, uno de los más potentes del mundo.

El presidente también visitará el Cluster de Innovación Biomédica de Kobe, una red de más de 350 institutos de investigación, hospitales, universidades, compañías farmacéuticas, fabricantes de dispositivos e instrumental médico. Además, Illa se reunirá con el gobernador de Kioto, una prefectura con una población de 2,5 millones de habitantes, Nishiwaki Takatoshi.

Promover Cataluña en el mundo

Uno de los objetivos que Illa se marca para este viaje es fomentar la promoción de Cataluña en el mundo. Precisamente por eso la visita al país nipón coincide con la inauguración de la Semana de Cataluña a la Exposición Universal de Osaka, que con el lema 'Cataluña, tierra de innovación y de vanguardia' buscará proyectar los valores de la marca Cataluña y trasladar como a lo largo de su historia ha sido siempre «cuna de ideas, creatividad y transformación» en ámbitos como la gastronomía, la arquitectura, los movimientos culturales, el diseño, la creatividad, la música y la ciencia y la tecnología.

La Semana Catalana tendrá lugar del 27 de mayo al 1 de junio. La cita será una oportunidad para «dar a conocer el país por todo el mundo» con actividades en torno a ejes como la cultura y la gastronomía. Además, habrá también talleres «de acercamiento» en la lengua catalana. Una decena de equipamientos culturales y empresas, como la Fundación Miró, el MNAC, Freixenet o Bodegas Torres, estarán presentes.

Además, Illa también quiere aprovechar que este año se celebra el Año Mundial de la Gastronomía Catalana proyectar la cultura catalana y asistirá a la cena que conmemora el acontecimiento, que irá a cargo de los chefs Carme Ruscalleda y Joan Roca.

Reunión con Lotte en Corea

El presidente destinará los dos últimos días del viaje a hacer a reuniones y visitas a Seúl, en Corea del Sur. Durante la visita exprés al país, el presidente se reunirá con el CEO de Lotte, Yeonsup Kim, y con su director ejecutivo, Gyeyeon Cho. Lotte tiene un proyecto de inversión en Mont-roig del Camp para construir una planta para fabricar elecfoil, un componente necesario para las baterías de vehículos eléctricas.

También se reunirá con Seegene, una empresa dedicada al diagnóstico molecular, y la catalana Werfen, centrada en la industria sanitaria y en el diagnóstico in vitro.