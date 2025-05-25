El Govern creará el martes una nueva Dirección General de Inteligencia Artificial

Imagen de archivo del presidente del Govern, Salvador Illa, con el conseller Albert Dalmau y la consellera Núria Parlon, en el Palau de la GeneralitatBernat Vilaró

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern aprobará el martes la creación de una nueva Dirección General encargada de la inteligencia artificial, según adelantan este domingo 'El Periódico' y 'TV3' y ha confirmado la ACN.

Después de que la IA ya se haya introducido en algunos ámbitos de la administración de forma puntual -la última iniciativa, para agilizar las autorizaciones de carreras en espacios naturales-, ahora el ejecutivo dará un paso más con la Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos, que dependerá de la conselleria de Presidencia de Albert Dalmau y es una de las recomendaciones de la comisión de expertos por la transformación de la Administración (CETRA).

El Govern convocará un concurso de méritos para escoger a la persona que liderará la dirección general. El conseller Dalmau ha asegurado en declaraciones a 'El Periódico' que el Govern quiere que la IA sea «una política de país» y ser «pionero en su uso para tener una administración pública más eficiente para que la ciudadanía gane tiempo y se reduzca la carga burocrática».

«En nuestro país hay gente harta de que los procedimientos tarden meses, de no saber cuándo se le dará una respuesta, o que se le pida la misma documentación dos o tres veces», lamenta el conseller, que considera que la IA podrá ayudar a revertir esta tendencia.

La nueva Dirección General de IA dependerá de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, que ya se encarga actualmente de la mayoría de proyectos de innovación del Govern.