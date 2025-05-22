Cataluña tiene 494 médicos en activo por cada 10.000 habitantes, 17 menos que en el conjunto del Estado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Cataluña llegó a los 40.000 médicos colegiados en activo el año 2024, con una tasa de 494 profesionales por cada 10.000 habitantes que se sitúa por debajo de la media española (511). Además, el porcentaje de jubilados creció un 9% respecto del año 2023, lo cual sitúa el colectivo en un 22,2% de los médicos colegiados en Cataluña.

En cambio, el país tiene una ratio de enfermeras en activo superior a la media española, con 52.804 profesionales, lo que representa a 650 enfermeras por cada 10.000 habitantes, mientras en el Estado están 625. La profesión sigue siendo muy feminizada con sólo un 13% de hombres, sólo dos puntos más que hace una década.