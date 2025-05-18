Abre este lunes la convocatoria para pedir el Bo Lloguer Jove, con una partida de 37,7 millones

El precio por término medio de alquiler de un inmueble en el Tarragonés se sitúa en los 647,6 euros, mientras que en el Baix Camp es de 622,82 euros.Gerard Martí

La Generalitat abre este lunes la convocatoria para pedir el Bo Lloguer Jove, financiado con fondos estatales, con la publicación al DOGC de la resolución correspondiente. Les solicitudes, gestionadas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, se pueden presentar del 19 al 23 de mayo y se resolverán por orden de entrada en el registro hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria inicial, que es de un total de 37.783.500 euros.

La cuantía mensual de la subvención es de 250 euros y se otorga por un plazo de dos años. Para tener derecho a la subvención, los ingresos de la unidad de convivencia tienen que ser iguales o inferiores a 25.200 euros anuales (tanto si son de 2023, 2024 o 2025) y se tiene que tener hasta 35 años en el momento de la solicitud.

Para acceder a esta ayuda hay que tener la residencia legal en Cataluña y que la vivienda o habitación arrendada o cedida sea la residencia habitual y permanente durante todo el periodo por el cual se conceda la ayuda.

También hay que disponer de una fuente regular de ingresos, ser titular del contrato de arrendamiento o estar en condiciones de suscribirlo en un plazo máximo dos meses y no pagar un alquiler o precio de cesión mensual por la vivienda o habitación superior a los importes establecidos en la resolución de la convocatoria.

Además, ninguna persona de las que forman parte de la unidad de convivencia puede ser titular o usufructuaria de una vivienda, ni socia o partícipe, ni tampoco tener relación de matrimonio (o relación análoga), ni parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con los arrendadores o cedentes de la vivienda.

Les solicitudes del Bono Alquiler Joven se pueden presentar electrónicamente a través de la web de Tràmits, en las bolsas que forman parte de la Red de Mediación para el Alquiler Social, a las oficinas locales de vivienda que colaboran mediante un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña, así como en la misma Agencia y en las dependencias de sus servicios en el territorio.

Está previsto abrir próximamente la convocatoria de ayudas para el alquiler para jóvenes, con fondos propios de la Generalitat, que complementará la del Bono Alquiler Joven estatal. A esta otra convocatoria, se podrán presentar todos los jóvenes que no lo hayan pedido o se les haya denegado el Bono Alquiler Joven.

El importe final de la ayuda no es lineal, como en el caso de Bo Lloguer Jove, sino que puede ser de un mínimo de 20 euros y un máximo de 250 euros mensuales, en función de los ingresos de la unidad de convivencia y el esfuerzo económico que les supone el pago del alquiler.