El 0,85% de los conductores circulan bajo los efectos del alcohol y el 8,16% bajo el de las drogas

Un agente de los Mossos muestra el alcoholímetro marcando cero después de una prueba a un camionero en la AP-7, a la altura de Salou.ACN

El porcentaje de personas que cada día circulan bajo los efectos del alcohol o las duelas en las carreteras catalanas se ha situado en el 0,85% y el 8,16% respectivamente, según el estudio de alcoholemias y drogas aleatorias que el Servei Català de Trànsit (SCT) elabora con los Mossos y la Universidad de Barcelona. Estos datos suponen una reducción con respecto a la anterior edición del trabajo, la de 2019, cuando los porcentajes se situaron en el 1,25% y el 9,11% respectivamente.

Las sustancias estupefacientes más detectadas han sido el THC (5,04%) y la cocaína (3,26%), seguido por las anfetaminas (0,21%). Se han hecho 12.741 pruebas de alcoholemia y 2.061 de drogas a 918 tramos de vías interurbanas por donde cada día circulan más de 4.000 vehículos.

Los resultados del estudio han indicado que el 0,85% de los conductores dieron positivo por alcoholemia, una cifra significativamente inferior a la de la edición de 2019, cuando este porcentaje fue del 1,25%. Así, se ha constatado una tendencia a la baja sostenida en el tiempo, dado que en la primera edición del estudio el año 2007 los positivos representaban el 2,3% del total.

Según el SCT, esta reducción se explica por las políticas de seguridad en el control de los consumos de alcohol y drogas en la conducción y la concienciación social sobre los riesgos de conducir después de haber consumido estas sustancias.

El estudio también ha evidenciado que el porcentaje de conductores con resultados positivos en drogas ha bajado ligeramente, pasando del 9,11% en el 2019 al 8,16%. De acuerdo con el SCT, el año 2014 esta cifra fue del 16,42%. Con todo, ha remarcado que desde el 2017 ha habido una notable estabilidad.

Las sustancias estupefacientes más detectadas han sido el THC (5,04%) y la cocaína (3,26%), seguido por las anfetaminas (0,21%). También ha habido más número de positivos en sustancias los fines de semana y en horario de madrugada.

En este estudio no se ha analizado la presencia de benzodiacepinas porque pertenece al grupo de psicofármacos.

Metodología del estudio

El estudio de alcoholemias y drogas aleatorias se hizo por primera vez el año 2007 con respecto a los efectos del alcohol. El análisis de drogas en la conducción se incorporó en 2014.

Las pruebas de este 2024 se han desarrollado en otoño en 918 tramos de vías interurbanas por donde cada día circulan más de 4.000 vehículos. En total se llevaron a cabo 12.741 pruebas de alcoholemia y 2.061 de drogas al conjunto de Cataluña, con controles de 60 minutos de duración.

Estas cifras representan un incremento sustancial respecto de ediciones anteriores, particularmente para los controles de drogas, y garantizan una muestra representativa de la red vial catalana. En la última edición, la del año 2019, se hicieron 8.320 pruebas de alcoholemia y 648 de drogas.