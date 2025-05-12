Renfe despide a uno de los dos trabajadores acusados de sabotaje al servicio de Rodalies

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Renfe ha despedido a uno de los dos trabajadores acusados de sabotaje al servicio de Rodalies en la huelga de sindicatos minoritarios de los días 26 de marzo y el 1 de abril. El otro empleado mantiene un expediente abierto para también dar «indicaciones erróneas» y provocar la supresión de hasta 40 trenes de la R1 y la R3, y puntualmente la R4.

«Uno de los trabajadores ya ha sido despedido. Actuó de manera individual y malintencionada para afectar al servicio de Rodalies, y se suspendieron cerca del 50% de trenes regionales hacia el sur de Cataluña», ha confirmado el director de Rodalies, Antonio Carmona, en una entrevista a TV3. «El otro trabajador sigue con el expediente abierto. La asesoría jurídica analizará qué caminos y acciones a emprender», ha continuado Carmona.

Los trenes afectados el día 1 de abril, última de las jornadas de huelga de 24 horas convocadas por sindicatos minoritarios contra el traspaso de Alrededores y contra la privatización de Renfe Mercaderies, no circularon después de que se hubieran dado órdenes erróneas a los trabajadores a quienes se indicaba que sus trenes no tenían que salir cuando sí que lo tenían que hacer. «Son actos que no toleraremos y no representan los trabajadores de Renfe en Cataluña», denunció Carmona, que dejó claro que serían acciones que estos empleados habrían hecho a título individual. El caso se dejó en manos de la asesoría jurídica de Renfe y finalmente se ha optado por rescindir el contrato de uno de los dos trabajadores acusados de sabotaje.

Rodalies, uno de los «servicios esenciales» con 48 horas de autonomía

En paralelo, Carmona ha apostado para que Rodalies entre dentro de los «servicios esenciales» que tendrán una autonomía de 48 horas sin electricidad, anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a raíz del apagón. «Adif y Renfe trabajaremos para que eso sea así. Rodalies de Catalunya es un servicio esencial para garantizar la movilidad de las personas, y queremos tener más autonomía en caso de otro apagón», ha comentado el director de Rodalies, que ha reivindicado que el servicio en Cataluña «tiene una fiabilidad en torno al 90%, aunque haya incidencias».

Sobre los robos de cobre, Carmona ha puesto sobre la mesa que 89 de las 107 estaciones ya tienen cámaras de videovigilancia. «Y estamos haciendo proyectos de cierre de puntos sensibles de la red», ha concluido el director de Rodalies.