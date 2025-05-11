Protección Civil desactiva la alerta por emergencia química a raíz del incendio en Vilanova

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha desactivado este domingo por la noche el plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña (PLASEQCAT), en fase de alerta desde el sábado por el incendio en una nave industrial de Vilanova i la Geltrú. El accidente, que provocó una nube tóxica y que se confinara la población y localidades vecinas –más de 100.000 habitantes–, se considera ahora de poca importancia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

A lo largo del día se han hecho pruebas de toxicidad al aire y han dado negativo. Los Bomberos siguen trabajando para extinguir el incendio y mantendrán un dispositivo de guardia durante la noche con un vehículo de agua, una autoescalera y un vehículo de mando. Parte del tejado de la nave se ha hundido este domingo.