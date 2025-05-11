El Pacto por la Lengua se firmará el martes con el apoyo de entidades, PSC, ERC y Comuns

Imagen de archivo de la cabecera de la manifestación en defensa del catalán en Barcelona organizada por Sant Jordi por la LenguaRedacción

El Pacto Nacional por la Lengua se firmará finalmente el próximo martes. Tal como ha avanzado 3cat y ha confirmado la ACN de fuentes de los participantes, la iniciativa finalmente saldrá adelante con el visto bueno y la firma del PSC, ERC y los Comuns, pero se quedarán al margen tal resto de partidos del Parlament, incluyendo Junts y la CUP, que reclamaron cambio de políticas si se quería su firma en el Pacto.

En cambio, entidades como Òmnium, Plataforma por la Lengua o los sindicatos mayoritarios sí participarán en la iniciativa, que tomó protagonismo después de ser uno de los compromisos que el presidente, Salvador Illa, alcanzó en los pactos para su investidura.

Según aquellos acuerdos, el pacto se tendría que haber firmado en los primeros cien días del Govern de Illa, pero las negociaciones y presiones a Junts y CUP para que formaran parte retrasaron su impulso. Finalmente, sin embargo, el Govern y el resto de participantes han decidido sacar adelante a pesar de no estar representado todo el arco parlamentario a quien se le presupone un interés especial por el catalán.

El próximo martes, pues, sacará adelante un Pacto Nacional por la Lengua que compromete 255 millones de euros para el catalán sólo en el primer año, y que tendría que marcar las líneas maestras de la política lingüística destinadas a recuperar el uso social de la lengua.