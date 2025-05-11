El desahucio de un local en el Eixample destapa una plantación de marihuana de 2.800 plantas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El desahucio de un local en el distrito del Eixample de Barcelona acabó destapando una plantación de marihuana con 2.818 plantas y 112 kilos de ovillos valorados en unos 200.000 euros en el mercado ilícito.

El hallazgo fue repentino y después de que una comitiva judicial se dispusiera a llevar a cabo un desahucio civil de un recinto del Eixample por impago del alquiler desde el 2024.

Cuando los funcionarios accedieron al local se tropezaron consigo con una extensa plantación de marihuana interior a pleno funcionamiento y pidieron el apoyo de los Mossos d'Esquadra. No había nadie en el interior y la policía catalana ha abierto una investigación para localizar a los responsables del cultivo.

Se localizaron e intervinieron elementos que mantenían la plantación en condiciones como una plataforma de alumbrado formada por lámparas y pantallas de iluminación, transformadores, ventiladores o humidificador. Según Endesa, la energía defraudada es de 7,6 GWh y equivale al consumo de 253 viviendas.

Los mecanismos electrónicos eran bastante sofisticados: el cuidado de la plantación se podía gestionar de manera telemática. Les plantas y los ovillos estaban distribuidas en varios espacios diferenciados ubicados en dos de las plantas del edificio.

Los agentes pudieron comprobar cómo había zonas para el cultivo y plantel de entonces, para el crecimiento intensivo y para el secamiento de los ovillos, una vez cortada la planta. Los Mossos han informado de que el local se ha devuelto a sus legítimos propietarios.