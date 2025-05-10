Tres personas atendidas por el SEM, una menos grave, por la nube tóxica del incendio en Vilanova i la Geltrú

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a tres personas por la nube tóxica de la empresa incendiada en Vilanova y la Geltrú: una en estado menos grave y otra en estado leve -que han sido trasladadas al CUAP Sant Antoni Abad- y una tercera, que ha sido dada de alta 'in situ'.

Hasta las 13.00 horas, el SEM ha recibido 83 alertas relacionadas con este incendio de industria, 33 han sido informativas y 50 han sido consultas sanitarias por problemas de irritación o picores.

Además de las tres unidades del SEM que se han movilizado en la zona de afectación de manera preventiva, se han activado tres ambulancias del SEM.

En paralelo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.333 llamadas relacionadas con el incendio de Vilanova y la Geltrú. La mayoría de llamadas se han recibido de las comarcas del Garraf (681) y el Baix Penedès (271), y han sido para pedir información y algunas por informar de molestias.

Vilanova y la Geltrú (521) y Calafell (171) han sido las dos poblaciones con más llamadas al 112 hasta las 13.00 horas.