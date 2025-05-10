Los Bomberos prevén extinguir las próximas horas el incendio de la nave de material de piscinas en Vilanova

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat aseguran que la evolución del incendio de la nave de material de piscinas de Vilanova i la Geltrú es favorable y prevén tenerlo extinguido las próximas horas. El cabezajefe de intervención, Joan Josep Bellostes, ha resaltado que el fuego está del todo estabilizado y que ya no hay llama, de manera que esta tarde se centrarán en retirar las pastillas de cloro calcinadas.

El material se trasladará a una pedrera en las afueras de la ciudad. Bellostes ha asegurado que el análisis del aire han descartado la presencia de partículas contaminantes. Con respecto a las restricciones de cara a la población, los Bomberos mantienen un radio de confinamiento de 500 metros desde el lugar del incendio.

La retirada de material, según han precisado los Bomberos, implica una tarea inicial de extender manualmente las pastillas calcinadas para que pierdan temperatura. Seguidamente, serán introducidas en contenedores que se retirarán de forma mecánica «hasta un lugar alejado de la trama urbana que garantice seguridad de cara a la ciudadanía».

Bellostes ha apuntado que el material ha dejado de quemar ya hace horas, de manera que han podido parar las tareas de extinción con mangueras. Eso, ha dicho, ha minimizado la nube tóxica provocada por la reacción de las pastillas con el agua, «como se puede observar con la actual columna de humo, mucho más diluida». La previsión es que las tareas de retirada de las pastillas se alarguen «tres o cuatro horas» a contar desde las cuatro de la tarde.

En relación a las restricciones de movilidad, ha insistido en que se trata de un confinamiento «evolutivo», aunque la previsión es ir reduciendo el radio de afectación. Durante esta tarde se mantendrá el confinamiento de los 500 metros en la redonda inmediata del punto del incendio, en la Rambla Países Catalanes. También se mantiene la recomendación de no salir de casa en la población con salud vulnerable, personas mayores, niños pequeños y personas con problemas respiratorios de Vilanova y del núcleo de Roquetes. Por ahora siguen totalmente desconfinados los municipios de Cubelles, Cunit y Calafell.

El alcalde pide «mucha prudencia»

Por su parte, el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha tirado un mensaje de «mucha prudencia» a la ciudadanía. En declaraciones a la ACN ha recordado han quedado anuladas todas las actividades de ocio y deporte previstas este sábado en la ciudad, y ha recomendado al vecindario que esté atento a las indicaciones de las autoridades.

«Estamos ante un desconfinamiento dinámico y hay que ver cómo avanza la tarde», ha recalcado, aunque se ha mostrado «optimista» y confía en que no sea necesario volver a ampliar el radio de la zona confinada.

Ruiz ha defendido que el confinamiento en toda la ciudad y parte de la comarca durante la mañana ha sido necesario «porque había un peligro importante para la salud». «Son medidas que no gusta tomar, pero el objetivo principal era garantizar la salud pública y la seguridad para poder extinguir el incendio el más rápido posible», ha aseverado, mientras ha relatado que a las tres de la madrugada ha constatado en primera persona cómo la nube procedente del incendio provocaba escozor en los ojos y las fundiciones nasales.