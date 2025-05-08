El número de desempate de la preinscripción escolar para el curso 2025-2026 es el 76.261

Una niña camina por el pasillo de una escuela, con las mochilas de los niños en las perchas.ACN

El número de desempate para la preinscripción escolar para el curso 2025-2026 para segundo ciclo de infantil, primaria y ESO es el 76.261. El sorteo se ha hecho este jueves en la sede del Departament d'Educació.

Este número sirve para ordenar en orden creciente las solicitudes que tienen la misma puntuación y así desempatar. El número de orden prioritario se establece a partir del número de desempate hasta el final de la lista, y cuando esta acaba se continúa por el 1 hasta el número de desempate. El número más alto de solicitud este año es el 133.846. Este viernes se publicará la lista de solicitudes ordenada, y el 16 de junio se conocerá la lista final de alumnos con plaza asignada.