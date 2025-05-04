La niebla causa retrasos en las salidas y llegadas de vuelos en el aeropuerto del Prat

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Barcelona opera este domingo con demoras como consecuencia de la niebla que lo envuelve, según han informado los controladores aéreos.

El mal tiempo y la densa niebla -un fenómeno poco habitual en el aeródromo barcelonés- afecta desde la tarde de ayer al aeropuerto, que trabaja con procedimientos de baja visibilidad y que, en las últimas horas, ha visto algunos aterrizajes frustrados y demoras.

Con los procedimientos por baja visibilidad se amplía la distancia entre aviones. Esta circunstancia llevó en la tarde de ayer a algunas tripulaciones a desviarse a un aeropuerto alternativo.

Por otro lado, los controladores han explicado que la tripulación de un vuelo que esta mañana había despegado de Barcelona con destino a Dublín ha pedido regresar al aeropuerto un rato después por un problema técnico en una compuerta. Finalmente, el avión ha aterrizado de nuevo en Barcelona sin incidencias.