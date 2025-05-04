Denunciado en la AP-7 el conductor de un camión que multiplicaba por seis la tasa de alcoholemia

El camión trailer, inmovilizado en un área de servicio del AP-7 en el Alt PenedèsMossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra denunciaron el martes 29 de abril el conductor de un camión trailer que multiplicaba por seis la tasa de alcoholemia.

El infractor fue parado por la tarde en un control policial en la AP-7 a la altura de Gelida (Alt Penedès) y dio una tasa positiva de 0,89 mg/l -en primera lectura- y de 0,87 mg/l, en segunda lectura.

El camión de gran tonelaje transportaba mercancía de alimentación y quedó inmovilizado en un área de servicio próxima de la AP-7. El conductor fue denunciado penalmente, según ha detallado la policía catalana.