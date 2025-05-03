Muere Enric Morist, presidente de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Enric Morist i Güell, ha muerto de manera repentina, según ha comunicado este sábado la entidad. Nacido en 1965 en Igualada, Morist preside la Mesa del Tercer Sector desde noviembre del 2024 -en sustitución de Francina Alsina-, pero desde hace muchos años estaba vinculado a la institución como vicepresidente (2013-2024).

Colegiado en educación social, Enric Morist también era director general de la Fundación Ayuda y Esperanza; patrón de la Fundación Àuria y de la Fundación de la Federación Catalana de Fútbol y miembro de los consejos asesores de FEPA y Fundesplai. Además, durante dos décadas ha trabajado a la Cruz Roja en Cataluña, donde ha estado el coordinador.

«Su muerte representa una vez muy dura para el conjunto de las entidades sociales catalanas que pierden una figura de referencia y una voz clara y comprometida en la defensa de la tarea y contribución del tercer sector y del voluntariado en la sociedad, y muy especialmente en la atención a las personas en situación de más vulnerabilidad», ha señalado la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa 37 federaciones y grandes organizaciones representantes de 3.000 entidades sociales.

«A lo largo de su trayectoria personal y profesional, Enric Morist ha destacado como un firme defensor de los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades», ha recalcado la entidad.

«I siempre ha puesto en valor la capacidad de las entidades del tercer sector social y del voluntariado a la hora de acompañar a las personas y avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y equitativa», ha remachado la Mesa del Tercer Sector, que ha trasladado su más «sincero pésame» a familiares y amistades de Morist.

Isla: «Un defensor de los derechos sociales y comprometido con el diálogo social»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido uno de los primeros dirigentes a reaccionar al traspaso del presidente de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. «Consternado por|para la muerte de Enric Morist, defensor de los derechos sociales y una persona comprometida con el diálogo social para ayudar a las personas más vulnerables y conseguir a una sociedad mejor. Mi sentido pésame a sus familiares y amistades», ha señalado Isla en un mensaje en X.

A finales de noviembre, la Mesa del Tercer Sector Social -con Morist al frente- se reunió en Palau con el presidente Isla para reclamarle fortalecer las políticas sociales y avanzar en el reconocimiento de las entidades. También apostó para que los presupuestos de 2025 y la financiación singular incluyan medidas para combatir la pobreza y la exclusión.

«Profundamente impactado por la muerte de Enric Morist. Una persona comprometida, persistente, amable, íntegra, siempre dispuesta a ayudar. Hoy la lucha por la dignidad de las personas es un poco más huérfano. Continuaremos su legado», ha recordado el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès.

En paralelo, el alcalde de Igualada, Marc Castells, también ha lamentado la muerte repentina de Morist, de quien ha reivindicado su papel hasta el 2023 como coordinador de Cruz Roja. «Igualadino implicadísimo en su trabajo, próximo y clave en la ayuda humanitaria por todo el mundo», lo ha descrito Castillos, expresando su pésame a familiares y amigos.

«La muerte de Enric Morist nos deja sin uno de los referentes en la defensa de los derechos sociales y la lucha contra la pobreza. El másMesa del Tercer Sector», ha añadido la exconsellera y portavoz de ERC al Parlamento, Ester Capella. «DEP Enric. Por encima de todo y siempre has sido una muy buena persona, que siempre, siempre, siempre ha ayudado a los otros. ¡Un abrazo inmenso amigo!!!», ha tuiteado el exconseller de Interior Miquel Buch.