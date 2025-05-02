Rescatan a una anciana que hacía tres días que se había caído en la bañera de un piso de Girona gracias a una vecina

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos han rescatado este viernes a una anciana que hacía tres días que había sufrido una caída en la bañera en su piso de Girona. La mujer, que tiene unos 83 años, no había podido salir y daba golpes a la pared pidiendo ayuda. Su vecina, que vive al lado, ha oído el ruido y ha decidido llamar al 112 poco antes de las cinco de la tarde.

Los Bomberos, que han enviado dos dotaciones, han accedido al piso de la anciana a través del balcón del lado. Después de extraerla de la bañera, trasladarla al sofá y prestarle una primera atención, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha examinado a la mujer y la ha trasladado hasta el hospital Josep Trueta en estado menos grave.

Los hechos han tenido lugar sobre las cuatro y media de la tarde. Los Bomberos han recibido una alerta desde el 112 informándoles de que una mujer, que vive en un piso de Girona, hacía días que no veía a su vecina del lado, una anciana de unos 83 años, y que oía una especie de ruido procedente de dentro de su vivienda.

La mujer, que tiene un perro, vive sola en este domicilio, situado en el tercer piso del bloque. Los Bomberos han enviado dos dotaciones hasta el edificio, y cuando han llegado, se han encontrado a la vecina que les había alertado esperándoles en la entrada.

Los Bomberos han subido hasta la puerta del piso de la anciana, han visto que estaba cerrada y que tenía los pestillos puestos. Por eso, han optado por intentar entrar dentro de la vivienda a través del balcón del lado.

Después de pasar de un balcón al otro, los Bomberos han podido acceder al piso porque la ventana que daba estaba abierta. Cuando han entrado en el interior, se han encontrado a la anciana dentro de la bañera. La mujer había caído hacía tres días, no podía salir y daba golpes a la pared con la esperanza de que alguien la oyera y la ayudara.

Los Bomberos han sacado a la mujer de la bañera, la han sentado en el sofá y le han prestado una primera atención a la espera de que llegaran los efectivos del SEM. Cuando los sanitarios han entrado en el piso, han examinado a la anciana y se la han llevado en estado menos grave hasta el hospital Josep Trueta para que los médicos le hagan una revisión.