Unos 328.000 vehículos ya han salido de Barcelona por el puente del 1 de Mayo, un 68% de los previstos

La AP-7 colapsada de tráfico entre Vilafranca y Moja durante la operación salida del puente del 1 de mayo.

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unos 328.000 vehículos ya han salido del área metropolitana de Barcelona por el puente del 1 de Mayo, un 68% de los previstos, según ha informado este jueves al Servicio Catalán de Tráfico. En concreto, estos vehículos se marcharon entre las 15 h del miércoles y las 10 h de esta mañana. La movilidad de salida ayer por la tarde fue escalonada y no se registraron accidentes de gravedad.

Para evitar siniestros, se han establecido limitaciones para los vehículos pesados, como la obligación de circular por el carril de la derecha y la prohibición de avanzar, en la AP-7, entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès. Un total de 1.794 agentes de los Mossos d'Esquadra refuerzan la seguridad y harán 1.406 controles.

El miércoles, una de las vías que presentó más complicaciones en los primeros compases de la operación salida fue la AP-7, que llegó a acumular 26 kilómetros de circulación con retenciones y de circulación con congestión en diferentes puntos de la infraestructura.