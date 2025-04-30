Halldór Már: «Muchos himnos del rock catalán los han hecho músicos que han ‘mamado’ mucha música en inglés»

Publicado por Creado: Actualizado:

Versionas clásicos de Gossos, Els Pets, Sau, Whiskyn’s, Sopa de cabra, Lax’n’busto, Amics de les arts, Mishima y Joan Dausà... ¿De dónde viene la idea de hacer un disco así?

Quería hacer alguna cosa por celebrar los diez años de la publicación de Winds, en el que había versionado clásicos de la Nueva Canción. Pero no quería hacer un Winds 2, para decirlo de alguna manera, así que pensé en canciones del rock catalán».

Y has escogido una pila de himnos. ¿La elección la hiciste siguiendo un criterio musical o emocional?

«De entrada, escogí unas cuantas que son icónicas: el Bon dia, Llença’t, Camins, Boig per tu… Y después añadí otros que también me gustaban mucho, como los temas de Mishima, Amics de les Arts o Joan Dausà».

Resulta sorprendente que, al hacer la traducción al inglés, la métrica de las palabras cuadre tan bien con el original catalán. Corren es Running, Bon dia es Good Morning, Truca’m és Call me...

«Traducir del catalán al inglés es más fácil que, por ejemplo, del castellano. En inglés parece que hay menos sílabas y que no puedes decir tantas cosas y, en este sentido, el catalán se acerca más. Después, también pasa que la mayoría de estas canciones las han hecho músicos que han mamado mucha música en inglés y, de alguna manera, se adaptan bien. También me lo he curradp mucho, claro. El Boig per tu, por ejemplo, que en inglés sería Crazy for you, no me cuadraba, así que al final se quedó con Mad bout you, sin la letra a, abreviando un poco para que se adaptara bien, pero sin perder la esencia».

El productor del disco ha sido Caïm Riba. ¿Qué encargo le hiciste, al encomendarle este trabajo?

«Quería hacer un disco parecido al Winds, que era un poco más acústico. Yo hice las versiones en mi casa con guitarra y ve y después le envié a él, que se las imaginó a su manera. Su producción ha aportado unas ideas que me encantan y, si el disco suena tan bien, es gracias a él, que ha hecho un trabajo extraordinario».

En el disco tenemos una buena representación tarraconense. Empezando por de Els Pets. Lo has convertido en una especie de balada folk con violín.

«Nuestra idea no era hacer una versión, sino adaptarla un poco a mi estilo, llévala a mi terreno y hacerla un poco más relajada. Vimos que un violín entraría muy bien, y por eso llamamos a Anna Surís, que entró en el estudio y lo improvisó al momento. La idea era hacerla un poco folk country, y la verdad es que me gusta mucho como ha quedado».

El Jump In de Laxa'n Busto, en cambio, lo has suavizado. Ahora aquel Llença't que todos hemos cantado casi gritando es una canción pop de guitarras.

«Sí, era muy roquera e intenté hacerla más arpegiada, con guitarras un poco Sufjan Stevens... Pero, a la vez, animada, añadiendo aplausos, porque la canción es muy grande, es un himno de estadio».

Y para el Could It Be Me, que versiona el Puc ser yo de Whiskyn's, has ido a parar a un ritmo casi de bossa nova...

«Lo probé y me di cuenta de que tanto la letra como la música se adaptaban muy bien. Cuándo la tuve hecha me gustó mucho, casi parecía que viniera del Brasil...».