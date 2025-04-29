Illa anuncia que Rodalies quedará completamente restablecido hoy

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern abrirá dos expedientes informativos a Red Eléctrica y a Endesa para «averiguar las causas» del apagón eléctrico. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una comparecencia en Palau después de la reunión del comité de crisis.

Durante esta rueda de prensa Illa ha afirmado que el servicio de Rodalies quedará «completamente normalizado» este martes y se ha mostrado confiado de que mañana ya esté «en fase de normalidad máxima y restablecido».

El presidente ha admitido que Rodalies es, ahora mismo, la afectación «más importante» que queda del apagón. Illa ha sacado pecho de la respuesta del Govern y ha dicho que ha sido «decente, correcta y estado a la altura». Además, ha remarcado que se dio la información cuando estuvo verificada.