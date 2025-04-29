La circulación por el corredor mediterráneo se restablecerá a las cuatro de la tarde

Plano general de la llegada del primer Euromed a la estación del Camp de Tarragona.ACN

La circulación de trenes por el corredor mediterráneo entre la Comunidad Valenciana y Barcelona se restablecerá este martes a las cuatro de la tarde después del apagón eléctrico de ayer, según ha informado Renfe.

Concretamente, hoy se ofrecerán tres trenes en sentido sur y cinco en sentido norte. Esta mañana, la alta velocidad entre Barcelona y Madrid ya se ha ido recuperando progresivamente, aunque los trenes circulan fuera de su horario y con retrasos.

Por su parte, Rodalies ha restablecido parcialmente el servicio con los primeros trenes de la R1, la R2, la R2 sur, la R2 norte, la R3, la R4 y la R11 después de que a primera hora haya decidido suspender las circulaciones por «la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para garantizar la circulación».