Los Bomberos han atendido a 2.200 personas atrapadas en trenes durante el apagón y reciben 382 avisos desde ascensores

Los Bomberos de la Generalitat han atendido a un total de 2.200 personas que han quedado atrapadas durante el apagón eléctrico de este lunes en el transporte público, principalmente en tren por término medio y larga distancia.

Así lo ha detallado a ACN el jefe de la división de la Sala Central del cuerpo, Moisès Galan, que también ha destacado que se han recibido 382 avisos de gente atrapada en ascensores, un 70% del total de los que se han recibido. En este sentido, destaca que sólo en la Región Metropolitana Norte se han hecho 280 servicios en ascensores del total de 432 avisos.

El cuerpo ha evitado una situación de colapso gracias al hecho de que ha doblado el número de efectivos en las horas de situación más compleja, una situación que se irá normalizando a lo largo de este martes.