Un muerto y dos heridos en una explosión en una planta de reciclaje de baterías en Bonmatí

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una persona ha muerto este lunes por la mañana en una explosión en una planta de reciclaje de baterías en Sant Julià de Llor y Bonmatí (Gironès), según han informado los Bombers de la Generalitat. También hay dos personas heridas, una en estado grave y el otro menos grave, que han sido atendidas y trasladadas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital Josep Trueta de Girona.

La alcaldesa de Bonmatí, Elena Ribas, ha lamentado el nuevo incidente en la factoría y ha reclamado que se cierre de una vez: «Desde que entramos en el gobierno, desde el 2023, este es el cuarto accidente grave. Es una lástima que tengamos que hablar de personas muertas y heridas porque se nos tenga en cuenta, no se tendría que haber llegado aquí», ha lamentado.

Los Bombers han recibido el aviso de la explosión a las 6.15 horas y han activado cinco dotaciones. También trabaja el Grupo de Incidentes Tecnológicos (GRIT). El SEM ha activado siete ambulancias y un equipo de psicólogos.

El accidente se habría producido cuando «habría explotado la caldera de uno de los hornos», ha detallado la alcaldesa de Bonmatí, Elena Ribas. Habría sido esta deflagración la que habría provocado a una persona muerta, un herido grave y uno leve. La factoría está situada a unos 60 metros de otras viviendas, y los vecinos más próximos han oído la explosión «y les han temblado los cristales», ha relatado Ribas.

Desde primera hora se ha desplazado los Bombers, efectivos del SEM y Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación para averiguar las causas del accidente. En este sentido, el alcadesa ha pedido, una vez más, que se cierre la fábrica.