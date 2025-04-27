El 64139, primer premio de la Grossa de Sant Jordi 2025

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El número ganador del primer premio de la Grrossa de Sant Jordi 2025 es el 64139 con una remuneración de 50.000 euros, según ha informado Loterías de Cataluña.

El premio extraordinario de 2 MEUR ha estado para la serie 33. En paralelo, el segundo premio de la Grossa de Sant Jordi ha caído para el 48275 -dotado con 20.000 euros-, mientras que el tercer premio ha estado para el 63919 -10.000 euros. El 0 ha sido beneficiado con el segundo reintegro (5 euros).

El sorteo de Sant Jordi se hace desde el 2016 y toda la recaudación se destina a acciones y programas sociales para los colectivos más vulnerables.

A partir de mañana el lunes 28 de abril se ponen en venta los billetes de 5 euros para la Gran Especial Revetlla, que se celebrará el 23 de junio.