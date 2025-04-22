Muere Lluís Prenafeta a los 86 años, exsecretario general de Presidencia y mano derecha de Jordi Pujol

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lluís Prenafeta ha muerto este martes a la edad de 86 años. Nacido en Ivars d'Urgell en 1939, Prenafeta fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol -y su mano derecha- entre los años 1980 y 1990. Abandonó la política activa justo después, e impulsó la Fundación Catalunya Oberta. Militando de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde finales de los 70, su carrera política en Palau destacó por la proyección de la Generalitat en el exterior, y la gestación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Ya retirado de la vida política, en el 2009 fue arrestado y después condenado por el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística.

Ya retirado de la vida política, el año 2009 fue arrestado, y después condenado, en el marco del 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, donde también estuvo implicado el exconseller de Economía en los gobiernos de Pujol Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz. Prenafeta, como Alavedra, reconoció buena parte de los hechos y pactó con la fiscalía, durante el juicio en la Audiencia Nacional, una pena de un año, once meses y 27 días de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, además de 5,8 millones de euros de multa, que le evitó el ingreso en un centro penitenciario.

Durante el juicio reconoció el cobro de comisiones de entre el 3% y el 4% para hacer de intermediario en las operaciones urbanísticas de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona entre 2002 y 2007. El dinero, según su confesión, se lo repartía a partes iguales con Alavedra y la presunta cabeza de la trama, el exdiputado socialista Luís Andrés Garcia 'Luigi'.

Prenafeta también reconoció que en el 2009 propició contactos entre el entonces cabeza de la oposición y presidente de CDC, Artur Mas, y varios empresarios para hacerles «favores». Con respecto a la acusación de blanqueo de capitales, Prenafeta admitió haber tenido dinero a Suiza y Andorra.

La sentencia relata cómo los dos ex altos cargos de Convergencia utilizaron un «complejo entramado» de empresas y cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales para ocultar sus comisiones. Los dos utilizaron sus parejas para esquivar la hacienda española.

Testigo en el caso Pujol

Prenafeta también declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la investigación contra la familia Pujol Ferrusola. Dijo que desconocía la supuesta comisión irregular de 8,3 millones de pesetas (51.000 euros) que ingresó el año 1991 el hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Según la investigación de la policía, la comisión fue de 252 millones de pesetas, la mayor parte de la cual habría ido a parar a una empresa controlada por Prenafeta. 9,3 millones, sin embargo, fueron a una firma del asesor financiero de los Pujol. Dos días después de que esta empresa cobrara los 9,3 millones de pesetas se hizo un ingreso de 8,3 millones (el equivalente a unos 51.000 euros) a una cuenta corriente de la entidad financiera Andbank del cual era titular Jordi Pujol Ferrusola.