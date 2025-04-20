Los Mossos imponen 200 multas a camiones durante la operación salida de Semana Santa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que los Mossos d'Esquadra interpusieron 200 sanciones a vehículos pesados que no cumplieron con las restricciones de circulación durante la operación salida de Semana Santa.

En una entrevista en RAC1, ha explicado que aunque la mayor parte de los camioneros respetaron la norma, los efectivos de la división de tráfico de la policía catalana hicieron estacionar muchos vehículos en áreas de servicio y en playas de antiguos peajes.

Con respecto a la operación retorno, ha detallado que arrancará este domingo al mediodía y se alargará hasta la medianoche del lunes. Al mismo tiempo, ha indicado que Tráfico prevé que el pico de retenciones de este domingo se produzca en torno a las siete de la tarde.

fRamon Lamiel ha dicho recordado que cerca de 580.000 vehículos volverán al área metropolitana de Barcelona entre este domingo al mediodía y la medianoche del Lunes de Pascua.

El momento más complicado de este domingo será por la tarde y sobre todo a partir de las 19.00 horas. «La lluvia de ayer puede hacer cambiar el pico de retenciones, de manera que en lugar de ser a media tarde se aplazará hasta las 19.00 horas», ha comentado al director de Tráfico.

Asimismo, ha dicho que el lunes la circulación vial empezará a ser intensa a partir de las 13.00 horas, cuando se prevén las primeras congestiones. Además, ha vaticinado que estos episodios se repetirán por la tarde, a partir de las 17.00 horas y hasta la noche.

«Pedimos a todos los conductores mucha prudencia y que planifiquen bien el viaje antes de salir, que se informen sobre el estado del tráfico y que hagan una conducción responsable», ha remarcado.