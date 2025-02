Ordeig extiende la mano a los campesinos para dialogar: «Compartimos el grosor de las demandas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, extiende la mano a los campesinos para hablar «en cualquier momento» de sus demandas. En una entrevista con la ACN coincidiendo con la convocatoria de nuevas protestas del campesinado un año después de las marchas históricas del 6-F, Ordeig dice que más del 90% de las demandas del Gremio del Campesinado «son compartidas» por el Gobierno y también por sindicatos agrarios como Unió de Pagesos o JARC, que no participan de las marchas.

«Si nos dejan más tiempo, este país vivirá un antes y un después en la mirada hacia el sector agroalimentario», afirma Ordeig, que niega que pida «un cheque en blanco» para el Gobierno. «En 5 meses no podemos resolver demandas históricas, pero hemos desencallado», dice.

El conseller asegura que este «es el gobierno de los agricultores y ganaderos», y defiende que en el tiempo que lleva al cargo han hecho «acciones decididas y concretas para demostrarlo». «Haremos lo que haga falta para defender el sector agroalimentario, para defender el sector primario, porque nos lo creemos», señala.

«Hay diferentes maneras de demostrar la opinión o la reivindicación, yo lo hago desde aquí, otras organizaciones agrarias no serán a la protesta, pero comparten gran parte de las demandas, así que no nos tenemos que desviar del objetivo: aquí no va de si vas o no vas a las protestas, sino de dónde queremos llegar», destaca.

«No hay una discrepancia de país, de modelo agrario, podemos discrepar en algunas cosas, pero todos defendemos el sector y tenemos claro que si desaparecen los agricultores, eso no funcionará», insiste el conseller. «Eso sólo lo arreglaremos hablando y yendo a una», añade.

Ordeig dice tener el «máximo respeto por las protestas», y asegura que está dispuesto a hablar con «todo aquel que quiera aportar». «Mano tendida para hablar ayer, hoy y mañana. Siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier momento», defiende Ordeig.

En todo caso, dice que su «consejo» en el sector es que «la reivindicación vaya acompañada de trabajo en la mesa» de negociación, aunque no ve necesario que el Gremio entre, sí o sí, a la Mesa Agraria.

En este sentido, dice ser un «firme defensor de concretar propuestas» para «ir avanzando». «Menos papeles, más actuación, más gestión de territorio, tanto con respecto a bosques, como de fauna salvaje o cinegética, como en los cauces de los ríos», apunta, señalando que las respuestas administrativas también «tienen que ir más deprisa».

Con todo, también pide «poner las cosas en su lugar». «Hay temas que no dependen de nosotros», asegura, recordando que el cambio climático ha puesto a todo el mundo «entre la espada y la pared». «Es muy importante entender el mundo que nos ha tocado vivir, el más cambiante y complejo de la historia,» apunta.

Cinco meses desencallando «demandas históricas»

Tal como ya hizo en la carta enviada al Gremio del Campesinado, el conseller Ordeig reitera que en cinco meses no se puede hacer el trabajo que no se ha hecho en diez años, pero así y todo defiende que han conseguido desencallar «demandas históricas».

Así, en la entrevista a la ACN hace referencia al riego del pantano de los Guiamets, en qué en dos meses empezarán las obras de la conexión del Garrigues Sur con Margalef o también la redacción del Plan de Regadíos después de estar cuatro años sin.

En este sentido, también remarca el inicio de las reuniones de trabajo con el Ministerio de Agricultura para impulsar la modernización del «gran canal de Cataluña», el canal de Urgell, y también habla del trabajo que se está haciendo para buscar una solución con el pantano de Riudecanyes.

En relación a las demandas para defender el producto de proximidad, Ordeig hace referencia a la formación que se empezará a impartir en las escuelas en este sentido. En materia de fauna salvaje, Ordeig habla del «descontrol» de la fauna cinegética y destaca que tienen que ser capaces de movilizar los recursos que haga falta para actuar.

Así, asegura que ha habido un «recuerdo de capturas» de conejos a Ponent y que se hizo una reunión el pasado 13 de enero para coordinar la emergencia. El conseller constata que «es insuficiente» pero afirma que hay que ir para acá. Además, añade que se ha conseguido una línea de subvenciones de 6 millones de euros por protectores para los árboles y para los cultivos.

El conseller también remarca que entraron en Gobierno en agosto y que en diciembre ya se había desplegado un primer paquete de 67 millones de apoyo a la agricultura catalana derivado por la sequía y que recientemente se han pagado 13 millones para ayudas a comunidades de regantes afectadas por las restricciones.

Asimismo, pone de manifiesto que hace pocas semanas se han pagado 17 millones a los afectados por las heladas que estaban pendientes de 2022. Según Ordeig, eso representa que están asumiendo los «compromisos del anterior Gobierno con continuidad institucional» de aquellas cosas que se han hecho bien y aquellas otras que no se plantearon lo bastante bien».

En Bruselas, 13 años después

Òscar Ordeig hace valer que 13 años después un conseller de Agricultura ha ido «allí donde se deciden la gran parte de las políticas agrarias, pesqueras y ganaderas de nuestra casa». Se refiere al acompañamiento que hizo al ministro de Agricultura a la conferencia de Agricultura y Pesca de Bruselas.

El conseller remarca que no fue sólo a acompañar al ministro sino que se hizo una «agenda de reuniones» con todos los agentes económicos, sociales y políticos que puedan tener una influencia directa o indirecta con los intereses del país. Por eso, defiende que el Gobierno «estará allí donde haga falta, empujando a quien haga falta, y con la comprensión, pero contundencia que convenga para defender nuestros intereses».

De esta manera, Ordeig apostar por «salir» de la mano de los agricultores, las organizaciones y las empresas agroalimentarias y hacer bastante para buscar complicidades, ya que hay 27 países en la UE y eso representa que «no estamos solos» en un marco muy diverso y complejo. El conseller remarca que la agricultura es el 15% del PIB de Cataluña y eso es motivo de más para ir «todos en la una: público, privado, Europa, Madrid y Cataluña» con un proyecto claro.

Rechaza valorar dimisiones

El Gremio del Campesinado ha pedido la dimisión del secretario general de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, y en respuesta a esta demanda Ordeig explica que el Gobierno se compromete a hacer «lo que haga falta», con el presidente Isla al frente, para defender el sector. Con todo, matiza que si hace falta ajustar y mejorar «algunos procedimientos internos, algunas posiciones determinadas en temas concretos» se hará, pero no se entrará en «según qué demandas», en referencia a la dimisión.

El conseller apuesta por escuchar y trabajar para el futuro del sector y apunta que el conjunto del Gobierno tiene que dar una imagen de «coherencia y de ideas claras» revisando en todo caso si en algún momento, alguna decisión, no se ha ajustado lo suficiente bien a las expectativas del sector.