La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha constatado que «no hay posibilidades» de tener presupuestos para el 2025. Ante esta «nueva realidad», la también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha asegurado que el Govern no valora convocar elecciones y ha hecho un llamamiento a los partidos para llegar a acuerdos. El ejecutivo mantiene ERC y Comuns como «socios prioritarios» y ha evitado buscar «culpables».

Eso sí, ha avisado de que sería «poco comprensible» y una «pérdida» no poder incorporar, a través de decretos ley, 4.000 millones de euros adicionales al presupuesto prorrogado. «No estamos revisando recortes y activaremos todos los mecanismos para cumplir el Plan de Govern y los acuerdos de investidura», ha dicho.

El Govern asume que no habrá nuevos presupuestos para el 2025 porque ERC ya ha dejado claro que no se sienta en la mesa de negociación. A partir de ahora, según Paneque, se abre una «nueva realidad» y el Govern tiene que activar «todos» los mecanismos que tiene al alcance para dar respuestas a las problemáticas de Cataluña: tanto para cumplir con el Plan de Govern como también para implementar los acuerdos de investidura con ERC y Comuns.

«Somos un Govern en minoría y negociaremos», ha añadido la portavoz consciente de que necesitará el apoyo de la mayoría del Parlament para poder añadir los 4.000 millones de ingresos adicionales y hacer modificaciones de los actuales presupuestos prorrogados. La primera prueba de fuego será al pleno del Parlament de la semana que viene que tiene que validar o derogar el decreto ley aprobado por el Govern el 17 de diciembre de necesidades financieras en prórroga presupuestaria.

Para este nuevo escenario, el ejecutivo de Salvador Illa mantiene ERC y los Comuns como «socios prioritarios». Paneque ha optado por un discurso conciliador y no señalar «responsables ni culpables» del fracaso de tener nuevas cuentas para el 2025.

«Este Govern no busca ni culpables ni responsables, sino que busca respuestas para los catalanes», ha añadido. A pesar de admitir que, sin nuevos presupuestos, hay cuestiones que «pueden tener algunas dificultades» ha asegurado que el Govern buscará los «mecanismos» para poder sacarlos adelante igualmente.

«Veremos qué resultados mujer el marco de negociación que se empezará a producir ahora. No tener presupuestos para el 2025 es una realidad de ayer o de hoy. Y ahora tenemos que ver, en el nuevo marco negociador, qué nuevos escenarios nos lleva,» ha dicho Paneque. En este contexto, ha avisado en los grupos que hay unos mayores ingresos y que sería «poco comprensible» que no se pudieran aprovechar como país. Con todo ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a la ciudadanía y ha asegurado que no está sobre la mesa del Govern la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.