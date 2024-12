Lazo rojo gigante con motivo del Día Mundial del Sida: «Hacen falta referentes positivos para acabar con el estigma»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un lazo rojo gigante se ha desplegado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para conmemorar el Día Mundial del Sida, que este año reclama «bloquear el estigma».

«Hacen falta referentes positivos en el ámbito público y comunitario para inspirar a otras personas con VIH y acabar con el estigma que sufren», ha afirmado la copresidenta del Comité 1.º de Diciembre, Marta Melgosa.

El 56% de personas con VIH denuncia que ha sufrido discriminación por su condición seropositiva, la mitad (un 28%) en los últimos 12 meses, según la encuesta 'VIH y discriminación' 2024.

La discriminación se produce mayoritariamente en el ámbito de la Salud (45%) y en el ámbito de los Servicios Sociales o la Administración (21%). Se calcula que unas 35.000 personas viven con VIH en Cataluña.

El lema escogido este año por el Comité 1.º de Diciembre para conmemorar el Día Mundial del Sida pone el foco en la importancia de contar con referentes inspiradores en la lucha contra el VIH. «Aunque hacerse visible es una decisión muy personal y que depende de la situación, circunstancias y en torno a cada uno», ha reconocido Melgosa.

Desde el Comité 1D se quiere ayudar a crear tanto referencias positivas e inspiradoras como espacios seguros libres de estigma y discriminación donde no tener que esconder la condición de seropositivo. «Que las personas con VIH se puedan sentir seguras por todas partes para poder visibilizarse, si así lo desean», ha precisado el también copresidente del Comité 1D, Mario Robles, que también apuesta por una mayor «formación y sensibilización» de la sociedad a través de la educación, la cultura o los medios de comunicación.

«Hacen igualmente también falta crear referentes positivos de personas con VIH en las producciones de ficción literaria, televisiva y cinematográfica,» ha añadido Robles. «I la Administración tiene que ser también una aliada necesaria», ha puntualizado el copresidente del Comité 1D, que exige a la Generalitat que el Pacto Social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH vaya acompañado de una dotación presupuestaria «adecuada y suficiente» para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento.

«El Pacto Social ha sido víctima también de los continuos cambios políticos y de la parálisis administrativa. Hacemos un llamamiento un año más a completar por fin este proyecto y dotarlo del presupuesto necesario», ha insistido Melgosa.

«Los avances científicos van a diferente ritmo de los avances sociales»

Otros datos de la encuesta 'VIH y discriminación' 2024 -elaborada por el Comité 1.º de Diciembre y con respuesta de 136 personas seropositivas- señalan que un 51% de los encuestados que viven en la ciudad de Barcelona ha sufrido discriminación a razón del VIH; o que un 31% de las personas también afirman haber sufrido discriminación por LGTBIfObia, un 23% por racismo o xenofobia, un 23% por otras situaciones derivadas de la salud y un 15% por drogodependencias.

No obstante, un 88% de los encuestados no ha denunciado las situaciones de discriminación que ha sufrido (un 90% en el caso de las mujeres). De este 88% de personas encuestadas que no ha denunciado las situaciones de discriminación, un 39% no lo ha hecho porque considera que no serviría para nada y un 12% por miedo a las consecuencias.

«Desgraciadamente, los avances científicos y médicos sobre el VIH van a diferente ritmo de los avances sociales», ha reconocido la copresidenta del Comité 1D. «Todavía hay mucho estigma y discriminación a combatir, y nos queda mucho camino por recorrer», ha concluido Melgosa.