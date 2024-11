La policía científica encuentra en el jersey de Helena Jubany ADN compatible con uno de los investigados

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La policía científica de la Policía Nacional ha apuntado la alta probabilidad que ADN de uno de los dos investigados en el crimen de Helena Jubany en el 2021 esté presente en un jersey que la víctima llevaba el día de la muerte. Así, después de un estudio con técnicas innovadoras, el laboratorio ve 24 veces más probable que el ADN encontrado en el jersey sea de Santi Laiglesia que que no lo sea. Del otro investigado no han encontrado ADN compatible. La familia de Jubany estudia ahora los próximos pasos judiciales a hacer.

La Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional ha hecho llegar su informe en el juzgado de Sabadell que investiga el crimen de Helena Jubany. El informe, de 14 páginas, describe las técnicas aplicadas, con tecnologías más innovadoras, y explica que se han hecho dos tipos de prueba: estudios de cromosoma Y (masculino) y estudios de ADN nuclear autosómico (STRs-NGS). Se han contrastado las prendas de ropa que llevaba Helena Jubany cuando la mataron con los perfiles de los dos actuales investigados Santi Laiglesia y Xavi Jiménez.

En la mezcla extraída de la zona lateral izquierda inferior del jersey la policía ha encontrado coincidencias con el perfil genético de Laiglesia. Estas coincidencias con Laiglesia aparecen en los dos tipos de prueba realizados. En el caso del cromosoma Y, donde se comparan los haplotipos, no hay ninguna discrepancia entre la mezcla y el perfil de Laiglesia y, por lo tanto, no se puede descartar la presencia de ADN de este investigado. En cambio, se descarta la contribución de Jiménez porque hay seis discrepancias con su perfil. En esta mezcla contribuyeron al menos dos hombres. En la secuenciación masiva de STRs, el laboratorio ha hecho una evaluación estadística que concluye que es 24 veces más probable que Laiglesia y otras tres personas cualquiera de la población española hayan contribuido en la mezcla, que que la mezcla se produjera por cuatro desconocidos al azar de la población española no relacionados familiarmente con Laiglesia. En esta mezcla ha contribuido al menos cuatro perfiles genéticos diferente, y como mínimo dos eran hombres.

Por lo tanto, según la familia de Jubany, hay dos evidencias diferentes que dan apoyo a la inclusión de Laiglesia en el jersey que llevaba Helena Jubany cuando la mataron.

Con respecto al resto de prendas de ropa, el zapato izquierdo, la camiseta y el calcetín 2, los vestigios de ADN no se pueden utilizar para comparar con ningún investigado porque no son concluyentes. En las mezclas de ADN obtenidas en el zapato derecho, los pantalones y la zona delantera del jersey hay discrepancias que descartan la contribución de los dos investigados.

Este informe del Laboratorio de Biología-ADN de la Unidad Central de Análisis Científicos la Comisaría General de Policía Científica de Madrid mujer valor forense a las conclusiones científicas apuntadas, en septiembre de 2023, por Gemma Marfany, catedrática de genética humana de la Universidad de Barcelona, sobre los resultados previos del análisis del cromosoma Y. Al final del informe, la policía científica se ofrece a seguir investigando: «En el caso de existir alguna otra persona relacionada con estos hechos, rogamos que nos remitan una muestra indubitada de esta persona con el fin de proceder en el estudio de su perfil genético y posterior confrontación con los resultados de este informe».

Ahora la familia de Helena está estudiando, con su abogado, Benet Salellas, los próximos pasos a hacer en el procedimiento judicial.