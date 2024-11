Cataluña en vilo: La DANA podría retirarse el lunes si las previsiones se cumplen

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha anunciado este sábado que Cataluña seguirá con la alerta del plan de Protección Civil Inuncat hoy y mañana domingo, ante la previsión «abundante» de lluvias, mientras que el lunes, según las previsiones actuales del Meteocat, se podría pasar a «situación de prealerta».

Tras la quinta reunión del comité de seguimiento sobre la afectación de la dana en Cataluña, Parlon también ha querido agradecer que las federaciones deportivas de las Terres del Ebre, al sur de la comunidad, la zona de Cataluña más afectada por las lluvias, hayan oído su petición de ayer y hayan suspendido los partidos previstos de competición para evitar riesgos.

Ante la situación meteorológica actual, ha insistido en que los vecinos de las zonas más afectadas, aunque no llueva con intensidad, no se acerquen a rieras y barrancos o que no hagan desplazamientos innecesarios.

Aunque no dejará de llover en las próximas horas, se espera que, de cara al lunes, vaya desapareciendo la situación de dana en la comunidad, con lo que «probablemente», si no hay ninguna incidencia, de acuerdo con las previsiones del Metocat, se pasaría a situación de prealerta.

En cuanto a la operación retorno de mañana, ha reconocido que se deberán «extremar» las precauciones, después de varios días festivos, y ha recordado que los Bomberos de la Generalitat han hecho en toda Cataluña un total de 24 intervenciones, de las que 10 han sido en las Terres de l'Ebre, especialmente, en la localidad de Deltebre, donde ha habido un problema en una escuela.

En su intervención, la consellera ha indicado que las líneas de tren R-14, R-16 y R-17 quedarán abiertas al tráfico, mientras que seguirán cortadas, la R-13 y la R-15, por acumulación de aguas, entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons.

«Cataluña está para ayudar»

La consellera ha recordado que continúa la colaboración con Valencia, con unos ochenta bomberos catalanes trabajando en dos sectores diferentes, «sacando agua de los aparcamientos, haciendo búsqueda de víctimas o haciendo más accesibles las calles, que están impracticables».

Asimismo, ha señalado que hay cuatro forenses y cuatro técnicos forenses sobre el terreno y este sábado se han incorporado otros dos forenses odontólogos.

Como ya hizo ayer, la consellera no ha querido hacer ninguna valoración política y ha insistido en que todos los medios que pida el gobierno valenciano a la Generalitat, «se los haremos llegar».

«Cataluña está para ayudar, está demostrando su solidaridad a través de la Generalitat y de los ciudadanos que colaboran de una manera clara», ha apuntado.