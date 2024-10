Acusan de acoso sexual Eduard Cortés, director de 'Merlí' y 'Ni una más'

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La fotógrafa y directora Silvia Grav ha acusado al cineasta Eduard Cortés, director de Merlín, La vida de nadie y Ni una más, de haberla asediado a través de las redes durante años. «Este señor se pasó años haciéndome grooming (acoso sexual a menores) cuando yo tenía 19 y él 55 (todavía tengo las conversaciones), prometiéndome ayudarme profesionalmente y aquí sigue dirigiendo películas y series en España», ha escrito en su cuenta de Instagram.

A partir de aquí, Grav ha recogido los mensajes de otras mujeres que habrían pasado por situaciones similares: «A mí me hizo lo mismo (...) me entró con lo mismo, me hizo un casting... las conversaciones acaban siendo sexuales», ha escrito una persona que ha querido mantener el anonimato. «Tuve un poco de intuición y nunca quedé en persona aunque insistió. Estoy 1000% segura que no soy la única, cuatro años intentando aproximaciones sexuales continuas son un patrón, no un caso aislado», ha escrito Grav en las redes y ha animado a todo el mundo que haya pasado por lo mismo a escribirla.