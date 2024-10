Alamany ve «absurdo» que Nova Esquerra pida la retirada de Junqueras: «Es uno de los mayores activos políticos que tenemos»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Elisenda Alamany ve «absurdo» que la candidatura de Nova Esquerra pida la retirada de Oriol Junqueras. «Es uno de los mayores activos políticos que tenemos. ¿En qué harán grande al partido desgastándolo?», ha reprochado en una entrevista a Públic. La candidata a secretaria general de Militància Decidim ha admitido que «en la situación en que se encuentra el partido hacen falta líderes» y que su lista «tiene uno muy claro».

«Creo que a las otras candidaturas este liderazgo no es tan claro», ha criticado. Sobre el asunto de los carteles de Ernest Maragall, Alamany ha admitido que ve «legítimo» que el exconcejal «perdone y dé apoyo a los responsables» de los hechos, acusando miembros de Nova Esquerra. Ahora bien, ha insistido en que hace falta una investigación «más seria de la que se ha hecho».

Alamany ha asegurado que Maragall y su familia «son las víctimas de todo» y que «nunca le hará ningún reproche». Lo ha dicho precisamente un día después de que el exconcejal participara en un acto de la candidatura encabezada por Xavier Godàs, Nova Esquerra. Sin embargo, la concejala ha dicho que «es legítimo que los perdone y que les dé apoyo».

En la misma línea, Alamany ha insistido en que «ningún proceso congresual» le hará olvidar los cinco años que he pasado a su lado. «Ahora bien, si soy secretaria general me corresponderá ir hasta el final de esta investigación, al margen de sí Maragall ha perdonado o no a las personas que estaban implicadas», ha apuntado.

La candidata de Militància Decidim ha reiterado que «hay que resolver las malas praxis» entorno los carteles y que el resto de candidaturas «tendrían que tener el mismo interés» a aclarar la cuestión.

Campaña «de contraste»

Con respecto al próximo congreso nacional del partido del 30 de noviembre, Alamany ha admitido que algunas candidaturas están apostando por una «campaña de contraste». «Basan la campaña a exigir que alguien no se presente – en referencia a Junqueras-, y esta decisión no es suya, es de la militancia», ha remarcado la concejala.

La candidata a secretaria general ha pedido al resto de candidatos que hagan «más entrevistas y se expliquen» en vez de «sacar figuras que han acumulado cargos durante años mientras exigen a Junqueras que no se presente». «Costa de entender, no nos gusta la campaña que están haciendo, porque nos recuerda a una política que creemos que hay que dejar atrás,» ha subrayado.

Así, ha asegurado que su candidatura tendrá como centro la vocación municipalista y el apoyo de la militancia. «Necesitamos más referentes de ERC de todas partes, por eso habrá que recorrer el país», ha dicho.

Preguntada por si seguirá encabezando el grupo municipal si gana la secretaría general de ERC, Alamany ha afirmado que sí, ya que lo ve «compatible». Ahora bien, la concejala no ha entrado a decir si mantendrá este cargo en una hipotética entrada de ERC en el gobierno municipal. «Esta decisión la tendrá que tomar la militancia y todavía no está tomada», ha insistido Alamany. En todo caso, esta cuestión, según la líder, se tendrá que tomar después del congreso, ya que tiene que ir «alineada» con la futura dirección nacional del partido.

Copa América

Alamany también ha hecho balance de la Copa América, que este fin de semana llega a su final. La concejala ha reconocido que «no tiene sentido» que la cita se vuelva a repetir en Barcelona. «El legado va asociado al retorno y a quién paga la fiesta de ciertos acontecimientos y durante mucho tiempo en esta ciudad no se han redistribuido los costes y beneficios que se generan», ha criticado.