Borràs descarta dar un paso al lado a Junts: «Los pasos que quiero dar son adelante, por la independencia»

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartado dar un paso al lado a Junts para favorecer el liderazgo de Puigdemont. «Yo no provengo de la tradición de los pasos al lado. Soy la del ni un paso atrás'. Los pasos que quiero dar son adelante, por la independencia», ha querido dejar claro Borràs en el diario 'Ara'.

«Yo lamenté que Artur Mas diera un paso al lado, como ciudadana. Que las dificultades, los odios y las vendetta entre partidos o dentro de los partidos acaben decapitando liderazgos, que es lo que quiere el Estado, no creo que nos ayude», ha continuado la presidenta de Junts, que también cree que el gobierno español «podría hacer y tiene que hacer más» con la amnistía a través de la Abogacía o la Fiscalía del Estado.

«Que se note», ha lanzado Borràs. «La ley de amnistía ya es una realidad, pero tenemos una cúpula judicial declarada en rebeldía que no lo está aplicando, y es obvio que el gobierno español pudría y tiene que hacer más», ha reflexionado en voz alta la presidenta de Junts. «En algunas épocas se nos decía de quién dependen la Abogacía o la Fiscalía del Estado, pues que se note», ha apuntado Borràs, que ha recalcado que el congreso de Junts en otoño no será el fin de su carrera política.

Si esta es la previsión de algunos, tengo malas noticias para ellos, porque mi compromiso es con el país, con el proceso de independencia, y no hemos alcanzado esta independencia. Por lo tanto, no doy por amortizada mi lucha política», ha avisado la presidenta de Junts, que ha querido lanzar un aviso al PSOE.

«Les derrotas parlamentarias del gobierno español irán en función de los niveles de cumplimiento de los acuerdos a que llegó Junts. Y eso me parece que les cuesta, pero van entendiéndolo», ha comentado Borràs, que ha puesto sobre la mesa el cumplimiento de la soberanía fiscal en Cataluña. «Nosotros hemos cumplido. Ahora les toca cumplir a ellos. No aceptaremos nuevos acuerdos si todavía tenemos pendientes los acuerdos que no se han cumplido», ha concluido la presidenta de Junts.