‘El baño del diablo’, de Veronika Franz y Severin Fiala, mejor película del 57.º Festival de Sitges

El drama de terror psicológico ‘El baño del diablo’, de Veronika Franz y Severin Fiala, se ha alzado con el premio a la mejor película del 57.º Festival de Cine Sitges y con el premio de la crítica José Luis Guarner al mejor largometraje de la sección oficial fantástico competición.

El galardón a la mejor dirección ha estado por Soi Cheang por ‘Twilight of the warriors: walled in’. Kristine Froseth se ha llevado el premio a la mejor interpretación femenina por ‘Desert road’ y la mejor interpretación masculina ha sido ex-aequo para los protagonistas de ‘The rule of Jenny Penn’, Geoffrey Rush y John Lithgow.

El premio especial del jurado ha sido para 'Exhuma', de Jang Jae-hyun, y el del público, para 'Strange darling', de JT Mollner.

La historia se sitúa en Austria a mediados del siglo XVIII con una protagonista, Agnes, una mujer profundamente religiosa y sensible, que acaba de casarse con Wolf. Poco a poco Agnes irá cayendo en un pozo que cada vez parece hacerse más profundo y se verá atrapada en un camino solitario que la lleva a tener malos pensamientos.

En una entrevista con ACN, Veronika Franz destacó que la cinta trata sobre «el tabú de la depresión y el suicidio» desde un punto de vista muy realista. Ambientada al Austria del siglo XVIII en una pequeña comunidad apartada, el filme está protagonizado por Anja Plaschg y narra su descenso a los infiernos. «La realidad siempre da más miedo que la ficción», añadió Franz.

‘El baño del diablo’ se estrenará el 15 de noviembre y fue seleccionada por Austria para representar su país en la carrera a los Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Su estreno mundial fue en la sección oficial del Festival de Berlin, donde se alzó con el premio en la mejor fotografía.

Mejor dirección

El premio a la mejor dirección ha estado para Soi Cheang por ‘Twilight of the warriors: walled in’. El protagonista del filme es Chan Lok-kwun, un joven problemático en el Hong Kong de los años ochenta, que se refugia en la ciudad amurallada de Kowloon para buscar un futuro mejor. Allí intentará ganarse la vida como luchador en el circuito de combates ilegales. Después de ser estafado por el capo de la mafia Mr. Big, Lok-kwun iniciará una violenta historia de venganza.

El premio especial del jurado ha sido para ‘Exhuma’, de Jang Jae-hyun, y el galardón al mejor guion para ‘A Different man’, de Aaron Schimberg. Una de las favoritas, ‘Strange darling’, de JT Mollner, han conseguido el premio del público y a la mejor fotografía por Giovanni Ribisi. El premio del público Midnight X-Treme lo ha recibido ‘Die alone’, de Lowell Dean.

Interpretaciones

Kristine Froseth se ha llevado el galardón a la mejor interpretación femenina por ‘Desert road’ y la mejor interpretación masculina ha sido ex-aequo para los protagonistas de ‘The rule of Jenny Penn’, John Lithgow y Geoffrey Rush, quien ha estado presente en esta edición del festival y recibió el Gran Premio Honorífico de este año.

‘Fréwaka’ se ha alzado con el premio a la mejor música por Die Hexen y ‘Else’, el premio en los mejores VFX / SFX. El galardón en la mejor película Blood Window ha sido para ‘Mi bestia, de Camila Beltrán, y a la mejor película Órbita, por ‘Zero’, de Jean Luc Herbulot.

Méliè

‘Animale’, de Emma Benestan, ha conseguido el Méliès d'Argent en la mejor película y ‘Meat puppet’, de Eros V, al mejor cortometraje. Como ya se anunció el pasado jueves Méliè d'Or al mejor largometraje fantástico europeo ha sido para ‘Descansa en paz’, de Thea Hvistendahl, y el mejor cortometraje fantástico europeo, para ‘Weeds’, de Pola Kazak.

En la sección Aníma't, el mejor largometraje ha sido para ‘Memorias de un caracol’, de Adán Elliot, y el mejor cortometraje, para ‘Free the chickens’, de Matúš Vizár. Mientras, el premio Brigadoon Paul Naschy en lo mejor corto ha sido para ‘Céntrico’, de Luso Martinez.

Por lo que hace la crítica, además del ya citado premio para ‘El baño del diablo’, ‘Else’, de Thibault Eming, se ha llevado el premio Citizen Kane al director revelación y ‘Chew’, de Félix Dobaire, el premio en lo mejor corto de sección oficial fantástico competición.

Como también se anunciaron por lo que hace los premios SGAE nueva autoría, ‘Blava terra’, de Marine Auclair, ha ganado el premio a la mejor dirección – realización; ‘DARU/N’, de Benjamin Hindrichs, el premio también a la mejor dirección – realización y mejor guion, y ‘De-sastre’, mejor música original por Yuliya Protasova.

Nuevas visiones

En la categoría de nuevas visiones, ‘A desert’, de Joshua Erkman, ha recibido el premio al mejor largometraje; Grazia Tricarico, a la mejor dirección por ‘Body odyssey’, y ‘Say wuff!’ de Fabian Podeszwa, al mejor cortometraje.