Salut ofrecerá el año que viene la vacuna del papiloma humano a todos los chicos que tengan entre 12 y 18 años

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Salut prevé ofrecer el año que viene la vacuna del papiloma humano (VPH) a todos los chicos de entre 12 y 18 años. La protección empezó hace años para las niñas para prevenir el cáncer de cuello uterino y, desde el curso 2022-23, en Cataluña se empezó a vacunar también de forma sistemática a los niños de entre 11 y 12 años, en 6.º de primaria.

La vacuna se ha administrado hasta ahora con una pauta de dos dosis pero, como novedad, el departamento prevé ponerla con un único pinchazo, ya que las recomendaciones internacionales establecen que ya es suficiente para quedar protegido. Salut aprovechará este cambio para ir a buscar a los chicos menores de 18 años y mayores de 13 y 14 y que, por lo tanto, no habían podido optar a la vacuna financiada por el sistema sanitario.

El secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, ha apuntado estas novedades en una atención a los periodistas este lunes. En el caso de estos chicos de hasta 18 años que no se pudieron vacunar porque entonces la estrategia sólo implicaba a las chicas, la idea no es administrarles la protección a los institutos porque algunos de estos jóvenes ya no están vinculados al sistema educativo, explican fuentes de Salut Pública a ACN.

La vacuna protege contra la infección por varios tipos de virus del papiloma humano. Aunque la mayoría de infecciones por VPH se resuelven solas, se calcula que en un 10% de los casos persisten. Un tercio de estas infecciones persistentes causarán lesiones precancerosas y algunas de las más severas acabarán evolucionando hacia un cáncer. El VPH también puede causar verrugas anogenitales.

El de cérvix o de cuello de útero es el primer cáncer que el mundo se ha comprometido a eliminar a través de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2020. El virus del papiloma humano, en el que la mayoría de la población adulta ha estado expuesta alguna vez a lo largo de la vida, causa el 99,9% de los casos de este cáncer. Además de las vacunas, hay otras estrategias como los programas de prevención a través de cribados, que permiten detectar anomalías de forma precoz.